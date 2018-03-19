Arma de assaltante falha e motociclista escapa de ser morto

Um motociclista escapou de ser morto durante uma tentativa de roubo na tarde deste domingo (18), no distrito de Sayonara, em, Norte do Estado. Ele contou à Polícia Militar que o criminoso apertou o gatilho da arma três vezes e a arma falhou.

O assaltante, de acordo com a vítima, queria a sua moto. Ele foi até a sua direção com a arma em punho e, com tom ameaçador, exigiu a chave do veículo. Nervoso, o motociclista não conseguiu entregá-la. Nesse momento, o bandido apertou o gatilho. Como não houve disparo, a vítima conseguiu correr.