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Conceição da Barra

Arma de assaltante falha e motociclista escapa de ser morto

A tentativa de roubo aconteceu na tarde deste domingo (18), no distrito de Sayonara

Publicado em 19 de Março de 2018 às 19:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2018 às 19:15
Sirene Crédito: Reprodução
Um motociclista escapou de ser morto durante uma tentativa de roubo na tarde deste domingo (18), no distrito de Sayonara, em Conceição da Barra, Norte do Estado. Ele contou à Polícia Militar que o criminoso apertou o gatilho da arma três vezes e a arma falhou.
O assaltante, de acordo com a vítima, queria a sua moto. Ele foi até a sua direção com a arma em punho e, com tom ameaçador, exigiu a chave do veículo. Nervoso, o motociclista não conseguiu entregá-la. Nesse momento, o bandido apertou o gatilho. Como não houve disparo, a vítima conseguiu correr.
Sem conseguir roubar a moto, o criminoso fugiu a pé em direção ao distrito de Braço do Rio. Os militares fizeram buscas nos trechos da BR 101 e no canavial que liga Sayonara a Braço do Rio, mas o acusado não foi localizado.

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