Área em frente a delegacia é isolada por suspeita de bomba em Guarapari

Área em frente a delegacia em Guarapari teve que ser isolada por ameaça de bomba Crédito: Esthefany Mesquita | Arquivo | A Gazeta

O esquadrão anti-bombas da Companhia Independente de Missões Especiais (CIMEsp) foi acionado nesta quinta-feira (3) para uma ocorrência em frente à Delegacia de Polícia Judiciária de Guarapari . De acordo com a Polícia Militar , um objeto não identificado foi deixado em frente ao prédio por um homem, que afirmou desconfiar ser um explosivo.

Segundo a Polícia Militar, foi usado um raio-x no objeto para tentar averiguar o que havia dentro da caixa, mas não foi possível identificar o conteúdo. Por isso, a área em frente à delegacia foi isolada para a atuação do esquadrão anti-bombas.

Your browser does not support the video tag.

A polícia informou ainda que foi utilizado um protetor de aço e uma pequena quantidade de explosivos para detonar a caixa. Nos destroços, foram encontrados restos de alimentos e uma peça de roupa. O material foi entregue na Delegacia Regional de Guarapari.

A Gazeta acionou a A reportagem deacionou a Polícia Civil na noite desta quinta-feira (3). Já no início da tarde de sexta-feira (4), o órgão respondeu que não haverá instauração de Inquérito Policial, uma vez que os fatos foram completamente esclarecidos.

Em nota, a Polícia Civil esclareceu que senhor que levou o pacote à Delegacia pensou que seria uma bomba, no entanto, a equipe do esquadrão antibombas do Cimesp constatou que não se tratava de artefato explosivo.