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Polícia

Apreensão de armas, droga e dinheiro e três detidos no Sul do ES

Ações ocorreram em Muqui e Venda Nova do Imigrante
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2018 às 16:04

Publicado em 28 de Setembro de 2018 às 16:04

Armas, dinheiro e drogas foram apreendidos durante operações em dois municípios do Sul do Estado. Na ação, três pessoas acabaram presas. Em Muqui, um homem de 52 anos foi preso em flagrante com uma espingarda calibre 32, uma garrucha de dois canos calibre 38, mais de R$ 800,00 em espécie, balança de precisão, celular, munições. Ele foi encaminhado para a 7ª delegacia regional de Cachoeiro de Itapemirim.
Em Venda Nova do Imigrante, um jovem de 20 anos e uma adolescente de 17 anos foram detidos durante uma operação conjunta entre as polícias Civil e Militar na localidade de São João de Viçosi.
A prisão ocorreu após um mês de investigação. Na casa dos suspeitos, que não tiveram os nomes divulgados, foram apreendidos um tablete de maconha, crack, cocaína e dinheiro. As investigações apontaram que o detidos são de Cariacica e estavam morando há pouco tempo no local onde vendiam as drogas.
Apreensão de armas, droga e dinheiro e três detidos no Sul do ES
 

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