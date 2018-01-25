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Aposentado é baleado em tentativa de assalto em Cariacica

A vítima, de 62 anos, foi atingida no antebraço, mas passa bem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2018 às 13:09

Publicado em 25 de Janeiro de 2018 às 13:09

Idoso de 62 anos foi baleado em tentativa de assalto em São Conrado, Cariacica Crédito: Bernardo Coutinho
Um aposentado de 62 anos foi baleado na frente da garagem de casa, na noite desta quarta-feira (24), no bairro São Conrado, em Cariacica. A vítima, que voltava de uma farmácia com a filha, de 23 anos, ficou ferida no antebraço após arrancar com o carro para fugir de um assaltante.
O aposentado percebeu que um veículo desceu rapidamente uma ladeira próxima à casa e, quando o assaltante desceu do carro, já armado, e caminhou em direção ao veículo em que a vítima estava, o idoso arrancou com o carro para evitar o roubo. Nesse momento, o bandido atirou e acertou o antebraço da vítima e o volante.
O assaltante fugiu sem levar o carro. O idoso conseguiu pedir ajuda aos vizinhos, que o levaram até o Pronto Atendimento de Alto Lage, em Cariacica. De lá, ele foi encaminhado a um hospital particular do município. A filha, de 23 anos, que havia descido do veículo para abrir a porta da garagem, não ficou ferida. Ela informou que o pai passa bem.
Com informações de Mayra Bandeira

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