Violência

Aposentado de 93 anos tenta matar ex-companheira na Serra

O crime aconteceu na tarde desta quarta-feira (10)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jan 2018 às 01:42

Publicado em 11 de Janeiro de 2018 às 01:42

Um aposentado de 93 anos foi preso após tentar matar, a navalhadas e garrafadas, a ex-companheira, uma dona de casa, 41, no bairro Planalto Serrano, na Serra. O crime aconteceu na tarde desta quarta-feira (10).
A vítima contou que havia se relacionado com ele por apenas 15 dias, antes que o idoso fosse embora para o Rio de Janeiro. Ao voltar, no início deste mês, e saber que ela estava morando com outro homem, o agressor começou a ameaçá-la.
"Ele sempre passava na rua e me ameaçava de morte. Dizia que ia me matar porque eu arrumei um marido", contou a dona de casa.
Na última quarta-feira ela resolveu ir até a casa do aposentado, tentar conversar com ele e pedir que parasse a perseguição. Ao chegar no local, a irmã do acusado a convidou para beber cerveja. Quando ela estava sentada na mesa, o idoso chegou.
"Ele já veio para cima de mim com a navalha, tentando cortar o meu pescoço. Eu coloquei a mão na frente e ele cortou toda a minha mão. O filho dele, que também estava lá, conseguiu segurar, mas ele pegou a garrafa e me acertou na cabeça várias vezes", relatou a vítima.
A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar no local, o aposentado estava tentando escapar. Ele foi preso e encaminhado ao Plantão Especializado da Mulher (Pem). A dona de casa foi levada para o hospital Jayme dos Santos Neves, em Laranjeiras, onde foi atendida e depois levada à delegacia.

