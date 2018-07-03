Aposentado de 67 anos é preso por abusar de menina de 5 anos no ES

Crédito: Divulgação Sesp/ES

Um aposentado de 67 anos foi preso na manhã desta terça-feira (3) acusado de ter abusado sexualmente de uma menina de cinco anos. Ele se entregou na delegacia de Guaçuí, na Região do Caparaó. O caso teria acontecido há poucos meses, no município vizinho de Divino de São Lourenço.

O crime foi no interior do município, em São Maurício. De acordo com a Polícia Civil, a menina revelou à mãe que o vizinho a abusava passando a mão no órgão genital nela. Isso teria acontecido mais de uma vez quando a criança visitava o idoso, que é casado.

O crime veio à tona recentemente em uma reunião de família. Uma filha, neta e até uma sobrinha do agressor contaram que já teriam sofrido o abuso há cerca de 30 anos.

A menina chegou a inventar para os pais que a mulher do idoso havia brigado com ela. Porém, a desculpa era para ela não ir mais na casa do agressor, que chegou a ameaçar a criança, caso contasse alguma coisa aos pais.