Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Aposentado de 67 anos é preso por abusar de menina de 5 anos no ES

Abuso teria acontecido há alguns meses, no município vizinho de Divino de São Lourenço

Publicado em 03 de Julho de 2018 às 19:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2018 às 19:14
Crédito: Divulgação Sesp/ES
Um aposentado de 67 anos foi preso na manhã desta terça-feira (3) acusado de ter abusado sexualmente de uma menina de cinco anos. Ele se entregou na delegacia de Guaçuí, na Região do Caparaó. O caso teria acontecido há poucos meses, no município vizinho de Divino de São Lourenço.
O crime foi no interior do município, em São Maurício. De acordo com a Polícia Civil, a menina revelou à mãe que o vizinho a abusava passando a mão no órgão genital nela. Isso teria acontecido mais de uma vez quando a criança visitava o idoso, que é casado.
O crime veio à tona recentemente em uma reunião de família. Uma filha, neta e até uma sobrinha do agressor contaram que já teriam sofrido o abuso há cerca de 30 anos.
A menina chegou a inventar para os pais que a mulher do idoso havia brigado com ela. Porém, a desculpa era para ela não ir mais na casa do agressor, que chegou a ameaçar a criança, caso contasse alguma coisa aos pais.
Denunciado, o idoso fugiu do local. Um mandado de prisão foi expedido contra ele, que se apresentou na delegacia, acompanhando de um advogado. Porém, disse que somente dará declaração em juízo. O aposentado foi encaminhado à Penitenciária de Xuri, em Vila Velha.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bairro Praia do Canto
A nova ACPC e o salto de qualidade esperado na Praia do Canto
Juliano Floss no BBB 26
Juliano Floss é o primeiro finalista do 'BBB 26' após ganhar prova
Imagem de destaque
Lula pede regulação global das redes sociais: 'Muito ódio, promiscuidade, sexo e jogatina'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados