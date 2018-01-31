Após tentativa de golpe, homem quebra porta de banco em Ibiraçu

Um homem quebrou o vidro da porta giratória de um banco em Ibiraçu, no Norte do Estado, após tentar abrir uma conta com documentos falsos. Segundo a Polícia Civil, o gerente desconfiou e chamou a polícia. Percebendo que poderia ser preso, ele quebrou a porta e fugiu.

O caso aconteceu na última segunda-feira (29). O delegado Fabiano Alves Azevedo de Melo disse que o mesmo homem tentou abrir contas em outros bancos da região. O delegado vai ouvir as testemunhas e analisar as imagens de videomonitoramento para tentar identificar o suspeito.

Quem tiver alguma informação que ajude a polícia na investigação pode ligar para o Disque Denúncia (181). O sigilo e o anonimato são garantidos.