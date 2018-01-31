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Após tentativa de golpe, homem quebra porta de banco em Ibiraçu

Segundo a Polícia Civil, o suspeito tentou abrir uma conta na agência com documento falso. O gerente desconfiou e chamou a polícia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2018 às 17:25

Publicado em 31 de Janeiro de 2018 às 17:25

Um homem quebrou o vidro da porta giratória de um banco em Ibiraçu, no Norte do Estado, após tentar abrir uma conta com documentos falsos. Segundo a Polícia Civil, o gerente desconfiou e chamou a polícia. Percebendo que poderia ser preso, ele quebrou a porta e fugiu. 
O caso aconteceu na última segunda-feira (29). O delegado Fabiano Alves Azevedo de Melo disse que o mesmo homem tentou abrir contas em outros bancos da região. O delegado vai ouvir as testemunhas e analisar as imagens de videomonitoramento para tentar identificar o suspeito.
Quem tiver alguma informação que ajude a polícia na investigação pode ligar para o Disque Denúncia (181). O sigilo e o anonimato são garantidos.
 

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