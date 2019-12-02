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Assassinada pelo marido

Após presenciarem crime, filhas vão ao velório da mãe em Cariacica

Cristina Melo do Rosário, de 34 anos, foi morta a facadas na frente das duas filhas, de 8 e 11 anos de idade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2019 às 11:51

Publicado em 02 de Dezembro de 2019 às 11:51

Velório de Cristina Melo do Rosário, mulher morta a facadas pelo marido em Cariacica. Data: 02/12/2019 Crédito: José Carlos
Familiares e amigos compareceram ao velório de Cristina Melo do Rosário, de 34 anos, que aconteceu no bairro Porto Novo, em Cariacica. Na madrugada do último domingo (1), ela foi morta a facadas pelo marido, Eduardo Cruz da Silva, que foi preso.
Realizado na capela mortuária de Porto Novo, na manhã desta segunda-feira (2), o velório reuniu dezenas de pessoas. No local, um sentimento de tristeza e revolta de quem foi se despedir de Cristina, que era a caçula de dez irmãos.
As duas filhas de Cristina, de 8 e 11 anos, que presenciaram o crime, estiveram rapidamente no velório e saíram na companhia de familiares. A tia da vítima, Augustinha Teixeira, 67, que recebeu e passou a noite com as crianças, falou sobre o pedido de socorro feito pelas meninas.
"Elas foram correndo para a casa do meu filho em busca de socorro, pedindo socorro para o meu filho. Na mesma hora eu fui para lá passei a noite com elas, dando para elas o que gente pode dar, que é amor, carinho e apoio", contou.

"ELA NÃO ACREDITAVA NAS AMEAÇAS", DIZ IRMÃO

Um dos irmãos de Cristina, o autônomo Paulo Cesar Melo, 49, fala do sentimento de tristeza de perder a irmã mais nova.
"Era uma das irmãs que eu mais me dava bem, que eu mais amava. Então, a gente fica muito triste, fica sem acreditar no que aconteceu. Se você não correr do perigo, o perigo te pega. Às vezes, você não acredita nas coisas que a pessoa vai fazer com você, vai insistindo, e acaba nisso que aconteceu", disse.
Sobre o marido de Cristina, acusado de matá-la, Paulo conta que ele nunca teve uma relação boa com a família.
"Nunca foi uma relação boa, ninguém gostava muito dele, mas eles viviam a vida deles, e a gente vivia a nossa. Ela não acreditava nas ameaças, falava que ia separar, separava, mas depois voltava. Todo mundo aconselhou ela a sair do casamento, mas ela não conseguiu sair fora a tempo".

ENTERRO

Sob orações e aplausos, o corpo de Cristina foi enterrado às 11h15 no cemitério Santo Agostinho, em Cariacica. "Aqui começa uma nova vida", disse Augustinha Teixeira, tia de Cristina.
Enterro de Cristina Melo do Rosário, morta pelo marido em Cariacica. Data: 02/12/2019 Crédito: José Carlos Schaeffer

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