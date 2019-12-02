Após presenciarem crime, filhas vão ao velório da mãe em Cariacica

Velório de Cristina Melo do Rosário, mulher morta a facadas pelo marido em Cariacica. Data: 02/12/2019 Crédito: José Carlos

Realizado na capela mortuária de Porto Novo, na manhã desta segunda-feira (2), o velório reuniu dezenas de pessoas. No local, um sentimento de tristeza e revolta de quem foi se despedir de Cristina, que era a caçula de dez irmãos.

As duas filhas de Cristina, de 8 e 11 anos, que presenciaram o crime, estiveram rapidamente no velório e saíram na companhia de familiares. A tia da vítima, Augustinha Teixeira, 67, que recebeu e passou a noite com as crianças, falou sobre o pedido de socorro feito pelas meninas.

"Elas foram correndo para a casa do meu filho em busca de socorro, pedindo socorro para o meu filho. Na mesma hora eu fui para lá passei a noite com elas, dando para elas o que gente pode dar, que é amor, carinho e apoio", contou.

"ELA NÃO ACREDITAVA NAS AMEAÇAS", DIZ IRMÃO

Um dos irmãos de Cristina, o autônomo Paulo Cesar Melo, 49, fala do sentimento de tristeza de perder a irmã mais nova.

"Era uma das irmãs que eu mais me dava bem, que eu mais amava. Então, a gente fica muito triste, fica sem acreditar no que aconteceu. Se você não correr do perigo, o perigo te pega. Às vezes, você não acredita nas coisas que a pessoa vai fazer com você, vai insistindo, e acaba nisso que aconteceu", disse.

Sobre o marido de Cristina, acusado de matá-la, Paulo conta que ele nunca teve uma relação boa com a família.

"Nunca foi uma relação boa, ninguém gostava muito dele, mas eles viviam a vida deles, e a gente vivia a nossa. Ela não acreditava nas ameaças, falava que ia separar, separava, mas depois voltava. Todo mundo aconselhou ela a sair do casamento, mas ela não conseguiu sair fora a tempo".

ENTERRO

Sob orações e aplausos, o corpo de Cristina foi enterrado às 11h15 no cemitério Santo Agostinho, em Cariacica. "Aqui começa uma nova vida", disse Augustinha Teixeira, tia de Cristina.