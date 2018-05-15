Após pedido de prisão, Cabo Porto será o primeiro a depor à tarde

Vereador Cabo Porto Crédito: Fernando Madeira | GZ

Após pedido de prisão da Procuradoria-Geral da Câmara da Serra , o vereador Cabo Porto (PSB) será o primeiro a depor na segunda parte da audiência da greve da Polícia Militar na 4ª Vara Criminal de Vitória, no Centro. A audiência foi suspensa para intervalo e voltará às 13h. O vereador prestará depoimento a pedido da defesa de Bianca da Cruz e Silva.

A Procuradoria-Geral da Câmara da Serra protocolou, nesta segunda-feira (14), um pedido de prisão preventiva e de afastamento cautelar das funções do vereador Cabo Porto (PSB). Na notícia-crime apresentada à Vara Criminal do município, o procurador acusa o parlamentar de abuso de poder e de associação criminosa.

O advogado da ré que pediu o depoimento de Cabo Porto, Alexandre Cruz Egner, declarou que confirmou com o vereador que ele participaria da audiência. Caso não comparecesse, o vereador poderia até ser buscado por um oficial de Justiça, de acordo com o advogado, caso a juíza achasse necessário. Ele é um ex-PM que participou intensamente da tentativa de mediação, justificou a indicação dele.

Caso a Justiça aceite o pedido de prisão, Cabo Porto pode até ser preso após participação na audiência, segundo o advogado.

Dom Luiz chega para depor em audiência da greve da PM Crédito: Caíque Verli

O depoimento de quatro testemunhas de Izabella Renata Andrade de Costa foi dispensado pela defesa. No início da tarde, além de Cabo Porto, está previsto para falar Renato Martins Conceição, presidente da Associação de Cabos e Soldados do Espírito Santo (ACS-ES).

MOTIVO DO PEDIDO DE PRISÃO

Cabo Porto é um dos integrantes da Casa envolvido na polêmica da última sexta-feira (11). Na ocasião, o vereador Stefano Andrade (PHS) foi autuado por porte ilegal de arma de fogo quando o próprio, o coordenador de comunicação da Câmara, Rodrigo Ferreira Merlo, e o superintendente da Câmara, Fabrício Siqueira, terem sido flagrados pela Polícia Militar dentro de um carro com uma arma sem registro e R$11 mil em espécie. Foi Cabo Porto quem acionou as viaturas por acreditar, segundo ele, que estava sendo perseguido.

No entanto, no ofício protocolado, o procurador-geral da Câmara, Matheus Sobreira (cujo cargo é comissionado e ligado à Mesa Diretora da Casa), levanta suspeitas de que Porto teria determinado a ação policial contra Stefano e os dois servidores, classificando-a como cinematográfica, por contar com mais de cinco viaturas, uma dezena de policiais militares. Para o procurador, houve "possível flagrante forjado".

Ao que consta da abordagem policial, fora apreendido R$ 11.100, 00 de propriedade do Diretor de Comunicação da Câmara, Rodrigo Merlo, e ainda, uma arma calibre 32, que não é de propriedade dos servidores Rodrigo Merlo, Fabrício Alves e do vereador Stefano Andrade, a evidenciar, desta feita, possível flagrante forjado, acusa.

Sobreira ainda lembra a denúncia feita publicamente pelo líder do governo na Câmara, Luiz Carlos Moreira (PMDB), de que Porto estaria andando armado no local, inclusive no Plenário. Em função disso, o Ministério Público estadual instaurou um inquérito para investigação.

Os fatos narrados são de extrema gravidade, demonstrando, a prima facie, indubitavelmente, a índole do representado, refiro-me à atitude maquiavélica, intimidadora, ameaçadora, diante dos eventos aqui narrados desde março do corrente ano, sendo isso, a toda evidência, incontroverso, inquestionável e incontestável, pontua Sobreira.

SURPRESO

Cabo Porto se declarou surpreso com as acusações, pois não foi informado pela procuradoria ou pela Presidência da Câmara sobre a notícia-crime. Ele confirma que anda com sua arma na Câmara, mas não dentro do Plenário. "Eu fui questionado pelo Ministério Público e já dei explicações. Sou um PM da reserva e já sofri atentados de morte por diversas vezes, além de estar como presidente da Comissão de Segurança da Casa. Eu tenho registro da minha arma. Quero ver quem diz que fiz ostentação ou intimidação contra alguém", afirma ele.

Ele continua: "Essa acusação relacionada ao vereador Stefano me surpreende, pois eu estava com mais sete vereadores. Eu, como policial, liguei para o comandante do policiamento local e pedi apoio sobre o veículo suspeito. A instituição Polícia Militar tem que entrar com uma ação contra esse procurador, que é nomeado pelo presidente da Casa, Rodrigo Caldeira".

O presidente da Mesa Diretora, Rodrigo Caldeira (Rede), também foi procurado e não atendeu às ligações da reportagem para esclarecer se o pedido contra Porto atendeu a alguma solicitação da Mesa.

INQUÉRITO POLICIAL