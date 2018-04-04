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Após oito meses, família segue busca por jovem desaparecida no ES

Katiane Renoke Zava, que na época tinha 17 anos, desapareceu em julho do ano passado, após ser deixada pelo pai na rodoviária de Vila Pavão

Publicado em 04 de Abril de 2018 às 20:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 abr 2018 às 20:45
Katiane Renok Zava desapareceu em julho de 2017, em Vila Pavão-ES Crédito: Reprodução/Facebook
Há oito meses a família da jovem Katiane Renoke Zava, que na época tinha 17 anos, vive a angústia de não saber o paradeiro da menina, que
desapareceu no dia 24 de julho do ano passado
, após ser deixada pelo pai na rodoviária de Vila Pavão, região Norte do Espírito Santo. 
Na ocasião, a jovem iria encontrar uma pessoa para comprar uma chapinha de cabelo. E seu pai havia combinado de buscá-la na parte da tarde. No entanto, desde então, Katiane nunca mais foi vista. 
Segundo uma parente da jovem, que preferiu não se identificar, a garota - que morava com os pais na zona rural de Vila Pavão e havia abandonado recentemente os estudos para trabalhar com a família - nunca mais fez contato e não há relatos de que alguém tenha visto a menina depois.
Ainda de acordo com a familiar, a mulher que venderia a chapinha de cabelo para Katiane garantiu que elas não se encontraram naquele dia e que também não tinha nenhuma informação do sumiço da garota. 
Em nota, a Polícia Civil do Espírito Santo não deu mais informações, mas informou que o caso segue sob investigação. Leia:
"O caso segue sob investigação da Delegacia Regional de Nova Venécia. Outras informações, no momento, não serão passadas para não atrapalhar o trabalho da polícia.
Denúncias que colaborem com o trabalho da polícia podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181, o sigilo e anonimato são garantidos."

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