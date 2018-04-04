Após oito meses, família segue busca por jovem desaparecida no ES

Katiane Renok Zava desapareceu em julho de 2017, em Vila Pavão-ES Crédito: Reprodução/Facebook

Há oito meses a família da jovem Katiane Renoke Zava, que na época tinha 17 anos, vive a angústia de não saber o paradeiro da menina, que

, após ser deixada pelo pai na rodoviária de Vila Pavão, região Norte do Espírito Santo.

Na ocasião, a jovem iria encontrar uma pessoa para comprar uma chapinha de cabelo. E seu pai havia combinado de buscá-la na parte da tarde. No entanto, desde então, Katiane nunca mais foi vista.

Segundo uma parente da jovem, que preferiu não se identificar, a garota - que morava com os pais na zona rural de Vila Pavão e havia abandonado recentemente os estudos para trabalhar com a família - nunca mais fez contato e não há relatos de que alguém tenha visto a menina depois.

Ainda de acordo com a familiar, a mulher que venderia a chapinha de cabelo para Katiane garantiu que elas não se encontraram naquele dia e que também não tinha nenhuma informação do sumiço da garota.

Em nota, a Polícia Civil do Espírito Santo não deu mais informações, mas informou que o caso segue sob investigação. Leia:

"O caso segue sob investigação da Delegacia Regional de Nova Venécia. Outras informações, no momento, não serão passadas para não atrapalhar o trabalho da polícia.