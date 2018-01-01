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Marido baleado

Após morte da filha, mãe de Thayná vive novo drama em assalto

Clemilda e o marido estavam de moto, passando por Cariacica, perto da meia-noite, quando foram abordados por bandidos. Ele acabou levando um tiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jan 2018 às 12:02

Publicado em 01 de Janeiro de 2018 às 12:02

Clemilda afirma ter recebido mensagens pornográfica de Ademir Crédito: Sullivan
A mãe da menina Thayná, 12 anos, morta após um sequestro, em Viana, em outubro de 2017, começou a virada do ano vivenciando um novo drama. Clemilda Aparecida de Jesus e o marido foram vítimas de assaltantes, por volta da meia-noite deste domingo (31), e o padrasto da menina acabou baleado.
O marido de Clemilda, que é vendedor, contou à polícia que os dois seguiam de moto em direção à casa da sogra, quando, ao passarem pelo bairro Porto Novo, em Cariacica, reduziram a velocidade em um quebra-molas e foram abordados por dois homens, que estavam à pé.
Segundo Clemilda relatou à reportagem, o marido não chegou a parar a moto. Enquanto seguiam, eles ouviram dois disparos. O vendedor se queixou logo depois, dizendo que havia sido atingido na coxa direita. Ele ainda conseguiu pilotar a moto por mais cinco minutos, até que parou e pediu ajuda. Uma pessoa que estava no local assumiu a direção da moto e o levou ao hospital São Lucas, em Vitória. Clemilda foi em seguida para a unidade.
Ela contou que os dois estão muito assustados com o ocorrido. Mas que o marido passa bem e deve ter alta ainda nesta segunda-feira (1). 
 
PADRASTO RECONHECEU AS ROUPAS DE THAYNÁ
Durante as investigações do caso Thayná, o vendedor teve a tarefa de reconhecer as roupas da menina, que haviam sido encontradas junto de uma ossada, em uma lagoa, em Viana.
Thayná foi sequestrada após entrar em um carro, no bairro Universal, em Viana, onde morava com a mãe e o padrasto, no dia 17 de outubro do ano passado. Uma câmera de videomonitoramento registrou a criança entrando no carro de Ademir Lúcio Ferreira, que foi preso em Porto Alegre (RS) quase um mês depois do desaparecimento de Thayná.
Com informações de Beatriz Marcarini

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