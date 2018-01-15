Após mais de 5 horas em poder de assaltantes, idosa é libertada em Cariacica

Idosa foi libertada às 13h20 Crédito: Bernardo Coutinho

Após mais de 5 horas sendo feita refém dentro de casa no bairro Boa Sorte, em Cariacica, a idosa de 70 anos que teve a casa invadida pelos assaltantes foi libertada depois de negociações de policiais militares com os dois criminosos. Dez minutos depois, por volta das 13h30, os dois bandidos foram presos e colocados dentro da viatura da PM.

A ocorrência começou quando, por volta das 7h50, os criminosos assaltaram uma padaria. Quando os criminosos chegaram ao estabelecimento, estavam no local o proprietário, de 25 anos, no caixa e mais três clientes.

Os dois bandidos entraram no comércio, aparentando ser clientes, com uniformes azuis. Um deles estava armado. De acordo com o comerciante, eles já chegaram exigindo que todos deitassem no chão e anunciaram o assalto.

O proprietário ficou ao lado do caixa, na parte da frente da padaria, já os clientes foram levados para a parte da produção, que fica em outro cômodo. Todos tiveram os celulares roubados. Os bandidos, a todo momento, exigiam dinheiro do proprietário. Ele contou à reportagem que não tinha dinheiro, que o valor que tinha na gaveta era do dízimo dele.

Os bandidos vasculharam a gaveta e pegaram tudo que tinha. O comerciante acredita que o valor seja em torno de R$ 100,00.

À medida em que os assaltantes mantinham os reféns, novos clientes chegavam à padaria. Aproximadamente 10 pessoas entraram no local no momento do assalto. Entre elas, o pai do proprietário. Todos foram feitos reféns. O pai dele reagiu e deu um soco em um dos assaltantes, que ameaçou matá-lo.

Durante o sequestro, os bandidos acharam que o proprietário tinha chamado a polícia, porque havia um telefone fixo perto dele. Mas o aparelho não estava funcionando. Eles não acreditaram na versão do proprietário e usaram o fio de telefone para amarrar as mãos dele, além de darem várias chutes nas costas do comerciante. Essa situação aconteceu em torno de 10 minutos.

Em seguida, policiais chegaram ao local de moto. O comerciante não sabe quem acionou a polícia. Com a presença dos militares, os bandidos fugiram pelos fundos da padaria, onde tem uma escada que dá acesso à casa do proprietário e à casa dos avós dele. Os criminosos invadiram a casa dos avós e foram direto para o quarto, onde estava a avó dele, de 70 anos.

O avô do comerciante estava no banheiro e conseguiu sair de casa quando a polícia chegou.

"Ele chegou em casa tremendo", diz avó de uma das vítimas

A avó de uma das vítimas do assalto, uma doméstica, de 63 anos, contou que o neto, de 14 anos, chegou em casa muito abalado. De acordo com ela, ele saiu, como faz todos os dias, para comprar pão, e o assalto já estava em andamento.

"Ele foi na padaria e quando chegou encontrou muitos pães no chão e parecia que os bandidos estavam amarrando alguém. Um bandido pôs a arma nas costas dele, roubou o relógio e o dinheiro do pão. Ele chegou em casa tremendo", diz avó de uma das vítimas.

A idosa conta que mora no bairro há 40 anos, e que assaltos são frequentes na região.

"Todo mundo aqui se conhece. Ela (a refém) é uma pessoa maravilhosa, eu estou aqui rezando para tudo acabar em paz. O bandido parece que não tem medo. E quem tem que ter medo somos nós", desabafa a idosa, aflita.