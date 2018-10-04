Após fazer denúncia, homem é preso por pedofilia contra menina no RJ

Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um homem de 33 anos foi preso pela Polícia Civil, nesta quarta-feira (3), acusado de praticar o crime de pedofilia contra uma menina de 10 anos. A ação foi desencadeada pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), depois de ele ter procurado a especializada para registrar queixa sobre o vazamento de um vídeo. Durante as investigações, os policiais constataram que, no registro, o homem teria seguido a criança e se "masturbado".

De acordo com a Polícia Civil, em setembro deste ano, o homem procurou a DRCI para fazer a comunicação de difamação, após ter um vídeo seu vazado num grupo de uma rede social da região de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Na ocasião, ele, que é motorista de aplicativo, alegava que o fato de ter uma criança perto dele na foi uma "coincidência".

Após receberem a denúncia, os policiais foram até o local registrado nas imagens, na Baixada Fluminense, e identificaram a menina e sua mãe. Esta relatou aos agentes uma versão diferente dos fatos, contradizendo a versão apresentada pelo homem.

No vídeo, conforme informações divulgadas pela Polícia Civil, "é possível identificar claramente o homem seguir a menor até a porta de sua casa e parar para se masturbar em direção à criança".