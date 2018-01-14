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Forró

Após crise de ciúmes, homem é preso por agredir namorada em Vitória

O agressor empurrou a mulher contra a parede, deu tapas e socos nela
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jan 2018 às 20:56

Publicado em 14 de Janeiro de 2018 às 20:56

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e pela Divisão de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP) Crédito: Fernando Madeira
Um homem de 24 anos foi preso em flagrante após agredir a namorada de 40 anos, em Maria Ortiz, Vitória, na manhã deste domingo (14), motivado por ciúmes.
Segundo ocorrência registrada na Delegacia da Mulher, o casal, na noite de sábado (13), estava em um forró no bairro. A mulher do agressor havia sido abordada por um homem no local e ele teria tido uma crise de ciumes.
A vítima contou à polícia que, depois disso, o casal foi para casa e discutiu. Então, o agressor a empurrou contra a parede, deu tapas e socos nela.
Já segundo o rapaz de 24 anos, quem teria causado as agressões foi a própria namorada.
Segundo a vítima, que pediu medida protetiva contra o agressor, eles já brigaram e aconteceram outros episódios de ciúmes, mas não precisou envolver a polícia.
A vítima chamou a polícia por volta das 7h deste domingo (14). O rapaz foi detido e teve fiança estabelecida, mas como não pagou, foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.

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