Após crise de ciúmes, homem é preso por agredir namorada em Vitória

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e pela Divisão de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP) Crédito: Fernando Madeira

Um homem de 24 anos foi preso em flagrante após agredir a namorada de 40 anos, em Maria Ortiz, Vitória, na manhã deste domingo (14), motivado por ciúmes.

Segundo ocorrência registrada na Delegacia da Mulher, o casal, na noite de sábado (13), estava em um forró no bairro. A mulher do agressor havia sido abordada por um homem no local e ele teria tido uma crise de ciumes.

A vítima contou à polícia que, depois disso, o casal foi para casa e discutiu. Então, o agressor a empurrou contra a parede, deu tapas e socos nela.

Já segundo o rapaz de 24 anos, quem teria causado as agressões foi a própria namorada.

Segundo a vítima, que pediu medida protetiva contra o agressor, eles já brigaram e aconteceram outros episódios de ciúmes, mas não precisou envolver a polícia.