Após assaltar e agredir mulher, ladrão se esconde em túmulo

Cemitério de Santa Inês, em Vila Velha Crédito: Marcelo Prest

Para fugir da polícia, um ladrão se escondeu dentro de um túmulo depois de assaltar e agredir uma mulher no bairro Santa Inês, em Vila Velha. Foi a vítima, com a ajuda de moradores, que descobriu o esconderijo do suspeito, identificado como Adriano Martins Rodrigues, 42 anos, e avisou a Polícia Militar.

Em depoimento à polícia, a vítima, 28 anos, contou que estava parada em frente à uma casa, no bairro Jardim Guadalajara, quando foi surpreendida por Adriano. Dizendo estar armado, o assaltante exigiu que ela entregasse o celular.

A vítima conta que ainda tentou esconder o aparelho do bandido, colocando o celular no bolso da calça, mas o suspeito percebeu e começou a agredi-la com socos nos braços e no peito.

Por conta da violência, a mulher acabou caindo no chão e foi então que Adriano pegou o celular e fugiu correndo em direção ao bairro Santa Inês. Após receber ajuda de um morador e acionar a PM, a mulher aproveitou que estava de bicicleta e passou a percorrer o caminho feito pelo criminoso.

Ao chegar ao Cemitério Municipal de Santa Inês e com a ajuda de populares, a vítima localizou Adriano escondido dentro de uma cova vazia do cemitério. Logo em seguida, os militares chegaram e efetuaram a prisão do bandido.

Adriano foi levado para a 2ª Delegacia Regional, em Cobilândia, para prestar depoimento, mas se reservou no direito de permanecer calado e só se manifestar em juízo.