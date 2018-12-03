Aos 14 anos, menina assalta e diz que dinheiro é pra cuidar da filha

A menor fingiu estar armada, gritou com a operadora de caixa e levou pouco mais de R$ 400 em dinheiro, antes de ser pega pela Polícia Militar. Em depoimento, registrado na 4ª Delegacia Regional, a vítima contou que o local estava vazio, quando a adolescente chegou e ficou parada na porta do estabelecimento.
A jovem estava usando um moletom vermelho e a funcionária afirmou não ter desconfiado de nada, pois acreditava que a menor estava somente se abrigando por causa da chuva. Poucos minutos depois, a suspeita entrou na farmácia, colocou a mão por debaixo da blusa e anunciou o roubo, aos gritos, exigindo o dinheiro do caixa.
A operadora de caixa obedeceu às ordens da menor e entregou a quantia nas mãos dela, que fugiu a pé. A PM foi acionada e acabou recebendo a informação do motoboy do comércio que a assaltante estaria em um ponto de ônibus da região.
A guarnição fez rondas e conseguiu encontrar a adolescente. Ao ser abordada, ela confessou o assalto e devolveu a quantia em dinheiro que havia levado. Os militares encaminharam a menor para a Delegacia Regional de Cariacica, onde ela foi reconhecida pela vítima. Em conversa com a reportagem, a menor garantiu que foi a primeira vez que cometeu um crime na vida.
Eu nunca fui presa e nem fiz isso antes. Eu estava precisando de dinheiro, pois tenho uma filha de 6 meses e queria comprar fraldas e roupas, relatou a adolescente. A menor foi autuada pelo crime de roubo e será encaminhada à Unidade de Internação Inicial (Unai), onde ficará à disposição do Ministério Público.