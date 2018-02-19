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Braço do Rio

Andarilho é baleado após furtar bicicleta em Conceição da Barra

Segundo a Polícia Militar, a vítima disse que o atirador estaria apenas 'promovendo justiça'. Ele recuperou a bicicleta furtada, poupando a vida do andarilho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2018 às 12:33

Publicado em 19 de Fevereiro de 2018 às 12:33

A vítima foi transferida para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus Crédito: Divulgação
Um andarilho de 29 anos foi baleado e agredido após furtar uma bicicleta no distrito de Braço do Rio, em Conceição da Barra, Norte do Estado, na noite deste domingo (18). 
De acordo com o boletim policial, o andarilho contou que furtou a bicicleta no Centro do distrito. Quando seguia para a BR 101 com o objetivo de voltar para Teixeira de Freitas, na Bahia, sua cidade de origem, foi abordado por um veículo preto com três ocupantes. Um dos suspeitos saiu do veículo armado, aproximou-se do andarilho e fez dois disparos. O atirador também golpeou o andarilho na cabeça com a arma e disse que não tinha a intenção de matá-lo, mesmo estando em um local completamente ermo.
Após recuperar a bicicleta, o atirador fugiu do local. Em seguida, o andarilho andou cerca de 500 metros e buscou ajuda em um posto de combustíveis às margens da BR 101, na zona rural de Pinheiros, município vizinho. O andarilho foi socorrido por policiais militares para o Pronto Atendimento de Braço do Rio, onde foi verificado que os tiros atingiram a coxa direita e a mão esquerda da vítima.
A PM informou que o andarilho não soube identificar os acusados ou dar alguma característica. Depois de receber o primeiro atendimento médico, ele foi transferido por uma ambulância para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. Os militares fizeram patrulhamento nas proximidades, mas não notaram nenhum veículo suspeito. Também não conseguiram contato com testemunhas do fato.
Andarilho é baleado após furtar bicicleta em Conceição da Barra

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