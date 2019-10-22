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Rave em Guarapari

Amparados, pais de universitário se despedem de filho em Cariacica

O velório do jovem acontece na quadra de uma Igreja Católica no bairro Cruzeiro do Sul. Familiares e amigos prestam apoio aos pais do rapaz no local

Publicado em 22 de Outubro de 2019 às 11:27

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

22 out 2019 às 11:27
Filippe Khroling estava internado desde o dia 13 deste mês e morreu nesta segunda-feira (21) Crédito: Facebook | Reprodução
O corpo do universitário Filippe Khroling, 24 anos, que morreu após usar droga e passar mal em uma rave em Guarapari, está sendo velado na manhã desta terça-feira (22) na quadra de uma Igreja Católica no bairro Cruzeiro do Sul, em Cariacica. Além de agradecerem a solidariedade da família e dos amigos, os pais de Filippe fizeram um alerta aos jovens e lamentaram a perda do filho.
"É preciso tomar cuidado nessas festas. Hoje estou sentindo uma dor muito forte, muito complicada até de explicar", disse a mãe de Filippe, uma massoterapeuta.

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