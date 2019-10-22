Amparados, pais de universitário se despedem de filho em Cariacica

O corpo do universitário Filippe Khroling, 24 anos, que morreu após usar droga e passar mal em uma rave em Guarapari, está sendo velado na manhã desta terça-feira (22) na quadra de uma Igreja Católica no bairro Cruzeiro do Sul, em Cariacica. Além de agradecerem a solidariedade da família e dos amigos, os pais de Filippe fizeram um alerta aos jovens e lamentaram a perda do filho.