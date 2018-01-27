Amigos são presos por matar rival do tráfico em emboscada na Serra

Eric Machado Vieira está foragido. Ele é acusado de matar Andretti em São Diogo, na Serra Crédito: Reprodução

Dois amigos foram presos acusados de armar uma emboscada para executar Andretti dos Santos Ribeiro, 37, em São Diogo, na Serra. Os criminosos foram presos na noite de quinta-feira (25) no bairro Novo Horizonte. Um terceiro indivíduo ainda é procurado pela polícia.

O crime aconteceu em junho do ano passado. Andretti guiava um veículo Agile, de cor branca, e no carona estava o amigo dele, Bruno Líbano Cardoso, quando foi fechado por três criminosos em um Fiesta preto. Desembarcaram do Fiesta os três acusados do crime: Renan Reis Jesus Silva, 27, e Israel Diana Gusmão, 24, e Eric Machado Vieira. Os três estavam armados e fizeram, juntos, mais de 50 disparos de arma de fogo contra o carro de Andretti.

"A audácia desses indivíduos chama atenção pois foi um crime cometido em plena luz do dia, no horário de almoço, em uma região cercada por residências e próximo a um colégio", afirmou o delegado Rodrigo Sandi Mori, titular da Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) da Serra.

Andretti dos Santos Ribeiro foi assassinado em São Diogo, na Serra Crédito: Reprodução

Andretti morreu no local. Já o amigo Bruno portava um revólver calibre 38 e revidou os disparos. Ele atirou cinco vezes contra o grupo conseguiu escapar correndo e sem ferimento. Porém, ele foi assassinado três meses depois. "Estamos investigando essa morte e verificamos se houve a participação desses mesmos indivíduos", completou Sandi Mori.

Segundo o delegado, o crime foi motivado pela ganância. Andretti era apontado pela polícia como chefe da área da baixada do bairro Novo Horizonte, na Serra. Ele foi preso por tráfico e durante o cumprimento de pena ele passou para o regime semi-aberto, e não retornou para a penitenciária. "Foragido do sistema prisional, Andretti voltou ao bairro Novo Horizonte para retomar o comando do tráfico. Porém, o lugar já havia sido assumido por Renan, que era parceiro dele no tráfico anteriormente. Por não querer perder o posto de chefia dentro do tráfico em Novo Horizonte ele planejou o assassinato", explicou o delegado.

Renan Reis Jesus Silva e Israel Diana Gusmão foram presos acusados de matar Andretti em São Diogo, na Serra Crédito: Polícia Civil/Divulgação

Após as investigações da DCCV da Serra, a Justiça expediu mandado de prisão contra Renan, Israel e Eric. Na noite de quinta-feira, a equipe policial conseguiu localizar os dois amigos assassinos, Renan e Bruno, em Novo Horizonte, durante uma operação. A polícia ainda procura por Eric Machado Vieira que está foragido. Quem tiver informações, pode repassar pelo telefone do Disque-denúncia 181 ou pelo Facebook da DCCV da Serra.