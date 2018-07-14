Amigos lamentam morte de casal capixaba nas redes sociais

Amigos de Henrique Manoel Gomes Brandão, 40 anos, e Mery Ângela Brandão, 43, mortos em um acidente de carro na BR-060, em Mato Grosso do Sul, na última sexta-feira (13), lamentam a morte do casal nas redes sociais.
O veículo dirigido por Henrique, que era superintendente do Banestes na região Sul do Estado, colidiu com um carro conduzido por uma médica de 33 anos, que já recebeu alta do hospital. Os capixabas haviam alugado o veículo em Campo Grande, na manhã desta sexta-feira (13), e seguiam, de férias, para Bonito-RS.
O casal não resistiu aos ferimentos e morreu no local da batida. A filha deles, uma menina de quatro anos, foi socorrida e está internada em estado grave no hospital Santa Casa de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Ela operou o fêmur neste sábado (14) e segue sedada e entubada na UTI da unidade.
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