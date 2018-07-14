Amigos lamentam morte de casal capixaba nas redes sociais

Amigos de Henrique Manoel Gomes Brandão, 40 anos, e Mery Ângela Brandão, 43,em Mato Grosso do Sul, na última sexta-feira (13), lamentam a morte do casal nas redes sociais.

O veículo dirigido por Henrique, que era superintendente do Banestes na região Sul do Estado, colidiu com um carro conduzido por uma médica de 33 anos, que já recebeu alta do hospital. Os capixabas haviam alugado o veículo em Campo Grande, na manhã desta sexta-feira (13), e seguiam, de férias, para Bonito-RS.