'Amanhã tá na rua de novo', diz irmão de vítima sobre motorista bêbado

Irmão de motorista que morreu em acidente na avenida Audifax Barcelos, na Serra Crédito: Marcelo Prest

Em entrevista ao Gazeta Online, Paulo desabafou sobre a batida. "Tá todo mundo desesperado. Minha mãe, uma senhora de 71 anos, ela não consegue falar mais. Está toda desesperada. Minha mãe cria o meu irmão sozinha, desde um mês e dois dias de nascido, porque o meu pai faleceu. Ela foi a mãe o pai dele sempre. Minha mãe não sabe nem o que vai acontecer com ela. E a gente vê essa violência no trânsito... O cara, por causa de bebida... Amanhã tá na rua novamente, fazendo outra tragédia. A gente não sabe que o que faz", disse.

O irmão também falou sobre o estado de saúde da sobrinha, Nauane Nascimento, de 14 anos, que está internada na UTI do Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.

"Minha sobrinha eu não sei se vai escapar. Segundo o médico, é muito grave. Então, vê se as pessoas dirigem com mais atenção, para não causar tanta desgraça no trânsito."

Sobre a situação do motorista que causou o acidente, o irmão afirmou: "Eu acho que qualquer coisa que a gente fale nesse momento, já está todo mundo abalado pra caramba, mas que são as leis brasileiras.

Segundo falaram, a gente não tem certeza, que dois meses atrás ele se envolveu em outro acidente e já tá na rua. Enquanto não mudar tudo isso aí, vai continuar assim", avaliou. (Com informações de Eduardo Dias)

VÍTIMAS

Willeçon Ferreira da Silva morreu no local da batida Crédito: Reprodução/Eduardo Dias

Ao todo, cinco pessoas estavam no Corsa. O motorista que morreu, a esposa dele, a filha, o enteado e um funcionário do lava jato. Veja o estado de saúde delas.

- Wileçon Ferreira da Silva, 42 anos - Morreu na batida

- Nauane Nascimento Ferreira da Silva, de 14 anos - Está em como induzindo internada no Hospital Jayme Santos Neves. Ela teve traumatismo craniano e fez uma cirurgia na bacia. O estado de saúde é grave

- Luciene Ferreira da Silva, de 48 anos - Fez uma cirurgia no abdome e está internada no mesmo hospital

- Rhandres Marcos Ferreira da Silva, de 10 anos - Está internado no Hospital Infantil, em Bento Ferreira

- Ghilbert Oliveira, 19 anos, funcionário do lava jato - Foi atendido no Jayme Santos Neves e liberado