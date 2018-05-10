Alvo da PF no ES queria ajudar homens 'escravos de mulheres'

Operação Bravata, da Polícia Federal, realiza mandados de busca e apreensão em Vila Velha Crédito: Divulgação | PF

A Polícia Federal apreendeu, nesta quinta-feira (10), um celular, um notebook, um HD e oito pendrives na casa de um dos investigados na Operação Bravata, localizada no bairro Riviera da Barra, em Vila Velha. O mandado de busca e apreensão foi cumprido por volta das 8h30.

A Operação Bravata, segundo a PF, tem o objetivo combater crimes de racismo, ameaça, incitação ao crime e terrorismo por meio de sites, na internet. Foram cumpridos um mandado de prisão preventiva e oito mandados de busca e apreensão nas cidades de Curitiba (PR), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Recife (PE), Santa Maria (RS) e Vila Velha (ES).

Essa investigação é um desdobramento da Operação Intolerância, realizada em 2012. Na época, duas pessoas foram presas. Uma delas é Marcelo Valle Silveira Mello. Ele voltou a ser preso nesta quinta.

A PF do Paraná constatou que crimes constatados há seis anos continuaram sendo verificados. A operação pretendia identificar pessoas ligadas a um grupo chamado "homens sanctus", do qual os presos em 2012 faziam parte.

"Deixo de reproduzir os demais inúmeros comentários/postagens/publicações em razão da abjeta natureza discriminatória de seus conteúdos, mas destaco que todos que instruem o Inquérito Policial integram, por remissão, a presente decisão", destacou o juiz da 14ª Vara Federal de Curitiba, Marcos Josegrei.

ESPÍRITO SANTO

O alvo da busca e apreensão em Vila Velha é um servidor público municipal de 41 anos, apontado pela PF como proprietário e moderador de grupos criados na internet e que estão sob investigação. De acordo com a apuração policial, ele usava o nome "Homer Festeiro" nas páginas.

Em depoimento à polícia, o servidor confirmou ser o usuário do nome. Mas negou fazer parte do "homem sanctus". Também negou ser criador ou moderador de páginas como "Contrafeminismo" e "Mulher gosta é de homem babaca", onde mensagens criminosas estariam sendo compartilhadas.

O servidor, contudo, confirmou ter criado um grupo na antiga rede social Orkut chamado "Morte aos Manginas".