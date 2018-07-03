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Violência

Agricultor se entrega após matar companheira durante briga em Cachoeiro

Agressor, que se entregou em Venda Nova do Imigrante, confessou que matou a companheira a facadas na noite de sábado (30)

Publicado em 02 de Julho de 2018 às 22:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2018 às 22:22
DELEGACIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM Crédito: Marcel Alves
Um agricultor, de 44 anos, se entregou na delegacia de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (2). Ele confessou que matou a companheira a facadas no interior de Cacheiro de Itapemirim no final de semana.
Segundo a Polícia Civil, a vítima, Geralda de Souza Marques, 53 anos, foi morta na noite de sábado (30), com várias facadas pelo corpo, na casa do casal de agricultores no distrito de São Vicente. O autor, Ademilsom da Silva Costa, 44 anos, confessou que matou a companheira após uma briga. O motivo da discussão não foi revelado.
Na briga, Geralda teria pegado uma faca e feriu a mão do companheiro. Ele acabou tomando a faca e esfaqueou a mulher até a morte. O corpo da vítima foi encontrado na manhã de domingo e encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
O delegado de plantão de Cachoeiro de Itapemirim, Augusto Lago, informou que pediu à Justiça a prisão temporária do acusado.

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