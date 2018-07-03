Agricultor se entrega após matar companheira durante briga em Cachoeiro

DELEGACIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM Crédito: Marcel Alves

Um agricultor, de 44 anos, se entregou na delegacia de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (2). Ele confessou que matou a companheira a facadas no interior de Cacheiro de Itapemirim no final de semana.

Segundo a Polícia Civil, a vítima, Geralda de Souza Marques, 53 anos, foi morta na noite de sábado (30), com várias facadas pelo corpo, na casa do casal de agricultores no distrito de São Vicente. O autor, Ademilsom da Silva Costa, 44 anos, confessou que matou a companheira após uma briga. O motivo da discussão não foi revelado.

Na briga, Geralda teria pegado uma faca e feriu a mão do companheiro. Ele acabou tomando a faca e esfaqueou a mulher até a morte. O corpo da vítima foi encontrado na manhã de domingo e encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.