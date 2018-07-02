Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Agricultor é morto a tiros após discutir com lavrador no Sul do ES

Crime aconteceu na casa do autor dos disparos, na localidade de Pavão, interior do município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2018 às 20:42

Publicado em 02 de Julho de 2018 às 20:42

Delegacia de Alegre passa atender apenas em horário de expediente Crédito: Divulgação
Um agricultor de 43 anos foi morto a tiros em São José do Calçado, no extremo sul do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (02). O crime aconteceu na casa do autor dos disparos, na localidade de Pavão, interior do município.
Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu por volta das 6h30. José Luiz de Almeida, 43 anos, teria ido a té a casa do lavrador de, 20 anos, onde começou uma discussão. O motivo seria uma transação comercial mal resolvida entre a vítima e o atirador.
A equipe de socorro do Hospital Estadual São José do Calçado foi ao local na tentativa de socorrer a vítima, mas ela não resistiu aos ferimentos.
A arma do crime foi entregue pelo pai do acusado na delegacia de plantão de Alegre. O autor dos disparos ainda não se entregou à polícia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem
Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados