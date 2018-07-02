Agricultor é morto a tiros após discutir com lavrador no Sul do ES

Delegacia de Alegre passa atender apenas em horário de expediente Crédito: Divulgação

Um agricultor de 43 anos foi morto a tiros em São José do Calçado, no extremo sul do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (02). O crime aconteceu na casa do autor dos disparos, na localidade de Pavão, interior do município.

Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu por volta das 6h30. José Luiz de Almeida, 43 anos, teria ido a té a casa do lavrador de, 20 anos, onde começou uma discussão. O motivo seria uma transação comercial mal resolvida entre a vítima e o atirador.

A equipe de socorro do Hospital Estadual São José do Calçado foi ao local na tentativa de socorrer a vítima, mas ela não resistiu aos ferimentos.