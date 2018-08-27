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Violência

Agricultor é assassinado em Brejetuba

Vítima estava em uma comemoração e foi atingida quando estava de costas

Publicado em 27 de Agosto de 2018 às 19:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2018 às 19:44
Brejetuba Crédito: Reprodução/Google
Um agricultor de 30 anos foi morto a tiros na tarde do último domingo (26) no interior de São Jorge, município de Brejetuba, na Região Serrana do Estado. Segundo a polícia, o atirador ainda não foi localizado e a motivação é desconhecida.
Geovane Gonçalves participava de uma festa de inauguração de um campo esportivo, quando foi atingido pelos disparos, de costas. Ele chegou a ser socorrido por populares para a hospital, mas morreu a caminho.
O atirador, segundo populares, fugiu numa moto em uma estrada de terra. A localidade fica próximo à divisa com Minas Gerais.
 

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