Agricultor é assassinado em Brejetuba

Um agricultor de 30 anos foi morto a tiros na tarde do último domingo (26) no interior de São Jorge, município de Brejetuba, na Região Serrana do Estado. Segundo a polícia, o atirador ainda não foi localizado e a motivação é desconhecida.
Geovane Gonçalves participava de uma festa de inauguração de um campo esportivo, quando foi atingido pelos disparos, de costas. Ele chegou a ser socorrido por populares para a hospital, mas morreu a caminho.
O atirador, segundo populares, fugiu numa moto em uma estrada de terra. A localidade fica próximo à divisa com Minas Gerais.