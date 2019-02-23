'Agradeço a Deus e aos meus familiares', diz Rainy após sair de prisão

Crédito: Marcelo Prest

solto na noite desta sexta-feira (22). De acordo com o advogado Siderson Vitorino, a liminar foi concedida pelo desembargador Adalto Dias Tristão, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. O empresário Rainy Butkovsky, preso na última terça-feira (19) por ameaça e desacato a um juiz, agradeceu a Deus, aos familiares e as orações recebidas após ser. De acordo com o advogado Siderson Vitorino, a liminar foi concedida pelo desembargador Adalto Dias Tristão, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça.

Linhares, em abril do ano passado. Em um vídeo divulgado nas redes sociais na noite desta sexta-feira, o empresário afirma que vai dar continuidade à vida dele. Rainy é o pai biológico de Kauã, de 6 anos, que junto com o irmão Joaquim, de 3 anos, foi morto em um incêndio criminoso em, em abril do ano passado. Em um vídeo divulgado nas redes sociais na noite desta sexta-feira, o empresário afirma que vai dar continuidade à vida dele.

Eu quero agradecer a Deus, aos meus familiares e a todas as pessoas que estiveram em oração. Agradeço por ter essa oportunidade de estar aqui de volta junto aos meus familiares, que são a minha base. Após tudo que aconteceu na minha vida, toda minha perda, ter perdido o meu filho, vou tentar dar continuidade a minha vida, diz o empresário em um vídeo de 42 segundos.

Na liminar, o desembargador pontuou a situação envolvendo Kauã e Joaquim, como justificativa para a liberdade de Rainy. "Todavia, é inegável o estado emocional abalado do paciente. Não há como negar que, segundo alega o Ministério Público, o cometimento do horrendo duplo homicídio de seus filhos - estuprados e depois mortos queimados - tenha destroçado por completo a sua alma, estando, portanto, na busca por Justiça, desorientado, o que merece ser levado em consideração, mormente quando ele não aceita que a possível coautora esteja em liberdade", disse o desembargador.

O magistrado citou também que não houve motivos para a prisão. "Aduz o impetrante que o paciente se encontra preso cautelarmente sem motivação para tanto, pois desnecessário o seu cárcere diante da ausência de crime de periculum libertatis".

Após a liberdade, a Justiça determinou que ele cumpra medidas cautelares, como: comparecimento mensal ao juízo criminal, obrigação de não se dirigir ou proferir palavras ao magistrado Carlos Madeira Abadi  com quem se envolveu na confusão  e a proibição de porte de arma de fogo.