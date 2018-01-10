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Cocaína

Agentes penitenciários encontram drogas dentro de bananas no RJ

As frutas estavam com uma visitante que entraria no Presídio Evaristo de Moraes, em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2018 às 20:52

Publicado em 10 de Janeiro de 2018 às 20:52

As cápsulas de pó branco estavam dentro de bananas Crédito: Reprodução
Agentes penitenciários encontraram, na tarde desta quarta-feira (10), 40 cápsulas de pó branco, supostamente cocaína, dentro de um cacho de bananas que seria entregue para um preso no Presídio Evaristo de Moraes, em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio.
As frutas estavam com uma visitante que entraria na unidade. As drogas foram descobertas quando a mulher passava pelo procedimento de revista de alimentos que entram nas penitenciárias.
De acordo com informações da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), o caso foi encaminhado para a Central de Garantias, na Cidade da Polícia. O material passará por perícia no Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) para que haja confirmação de que se trata de cocaína.

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