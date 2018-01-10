Agentes penitenciários encontram drogas dentro de bananas no RJ

As cápsulas de pó branco estavam dentro de bananas Crédito: Reprodução

Agentes penitenciários encontraram, na tarde desta quarta-feira (10), 40 cápsulas de pó branco, supostamente cocaína, dentro de um cacho de bananas que seria entregue para um preso no Presídio Evaristo de Moraes, em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio.

As frutas estavam com uma visitante que entraria na unidade. As drogas foram descobertas quando a mulher passava pelo procedimento de revista de alimentos que entram nas penitenciárias.