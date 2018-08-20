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Violência

Agentes de saúde são assaltadas e agredidas em Cachoeiro

Elas chegaram no posto de saúde quando foram abordadas pelos bandidos

Publicado em 20 de Agosto de 2018 às 15:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2018 às 15:09
Elas chegavam no local de trabalho no momento do crime Crédito: Marcel Alves - Tv Gazeta Sul
Duas agentes de saúde foram assaltadas e agredidas na manhã desta segunda-feira (20) no bairro Boa Vista, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Elas seguiam para o trabalho no momento em que foram rendidas. 
Além de levar os celulares das vítimas, o assaltante ainda agrediu as duas agentes. Uma com um tapa no rosto e a outra com um empurrão.
Ele puxou o capuz, tampou o rosto e falou 'passa o celular de vocês duas agora, porque senão eu vou atirar em vocês'. Ele saiu correndo, aí a gente começou a pedir socorro. E apareceram vários moradores. A gente estava tremendo de medo, de pavor, contou uma das vítimas, que preferiu não se identificar.
Elas não foram as únicas vítimas dos assaltos que tem acontecido no bairro. Uma moradora, que por medo também não quer ser identificada, diz que várias pessoas já foram assaltadas.Esses tempos roubaram um menino ali embaixo, pegaram o carro do moço, a moto do meu filho. É um perigo.
Pelas ruas vazias do bairro, moradores estão assustados e pedem mais policiamento. Não tem dia, não tem hora. Toda hora que facilitar eles estão chegando e arrancando as coisas da gente: celular, cordão. De vez em quando passa viatura aqui, mas é meio complicado.
POLÍCIA MILITAR
Por meio de nota, a Polícia Militar informou que o bairro Boa Vista conta com patrulhamento diuturnamente por meio de viaturas. A PM destaca, também, que policiais reforçam o policiamento de acordo com o mapa do crime e, assim, realiza pontos de bloqueio em dias e locais estratégicos.
A PM garantiu que o comando da 1ª Companhia do 9º batalhão está à disposição da comunidade para ouvir as demandas dos moradores e, juntos, traçarem medidas de segurança com base na realidade do local. A Polícia Militar reforça que é sempre importante que a comunidade colabore o trabalho da polícia denunciando criminosos por meio do Disque Denúncia (181) ou (190).

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