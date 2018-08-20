Agentes de saúde são assaltadas e agredidas em Cachoeiro

Elas chegavam no local de trabalho no momento do crime Crédito: Marcel Alves - Tv Gazeta Sul

Duas agentes de saúde foram assaltadas e agredidas na manhã desta segunda-feira (20) no bairro Boa Vista, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado. Elas seguiam para o trabalho no momento em que foram rendidas.

Além de levar os celulares das vítimas, o assaltante ainda agrediu as duas agentes. Uma com um tapa no rosto e a outra com um empurrão.

Ele puxou o capuz, tampou o rosto e falou 'passa o celular de vocês duas agora, porque senão eu vou atirar em vocês'. Ele saiu correndo, aí a gente começou a pedir socorro. E apareceram vários moradores. A gente estava tremendo de medo, de pavor, contou uma das vítimas, que preferiu não se identificar.

Elas não foram as únicas vítimas dos assaltos que tem acontecido no bairro. Uma moradora, que por medo também não quer ser identificada, diz que várias pessoas já foram assaltadas.Esses tempos roubaram um menino ali embaixo, pegaram o carro do moço, a moto do meu filho. É um perigo.

Pelas ruas vazias do bairro, moradores estão assustados e pedem mais policiamento. Não tem dia, não tem hora. Toda hora que facilitar eles estão chegando e arrancando as coisas da gente: celular, cordão. De vez em quando passa viatura aqui, mas é meio complicado.

POLÍCIA MILITAR

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que o bairro Boa Vista conta com patrulhamento diuturnamente por meio de viaturas. A PM destaca, também, que policiais reforçam o policiamento de acordo com o mapa do crime e, assim, realiza pontos de bloqueio em dias e locais estratégicos.