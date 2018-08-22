Agentes da guarda trocam tiros com bandidos em Vila Velha

Os agentes apreenderam duas motos, uma delas com restrição de furto, 146 buchas de maconha e um revólver calibre 38, além de munições Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Vila Velha

Uma ronda de rotina para monitorar pontos de extração ilegal de areia acabou com um criminoso preso, duas motos, uma arma e 146 buchas de maconha apreendidas em Vale Encantado, Vila Velha. A abordagem aconteceu por volta das 18 horas desta terça-feira (21), e outros dois bandidos que estavam no local conseguiram fugir.

De acordo com a Guarda Municipal da Vila Velha, durante um patrulhamento uma equipe de agentes recebeu informações de que indivíduos encapuzados estavam ostentando armas na área de um terreno baldio que fica atrás de uma escola.

Ao chegarem no local, os agentes da guarda foram recebidos a tiros pelos criminosos. Quando ouviram o comando da guarnição, eles efetuaram disparos contra os guardas, que revidaram os disparos, explicou o agente Morais.

Um dos suspeitos, de 35 anos, foi alvejado na perna e socorrido ao Hospital São Lucas. Os agentes apreenderam duas motos, uma delas com restrição de furto, 146 buchas de maconha e um revólver calibre 38, além de munições. A ocorrência foi apresentada na 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.

Os outros dois criminosos entraram na mata que fica perto do local da abordagem e conseguiram fugir. Um deles foi alvejado na perna, os outros dois entraram na mata e continuaram atirando. Não conseguimos entrar no local porque além de ser de difícil acesso, tínhamos um efetivo pequeno no local, explicou o guarda.