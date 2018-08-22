Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime

Agentes da guarda trocam tiros com bandidos em Vila Velha

Junto com o rapaz, suspeito de tráfico de drogas, foram apreendidas duas motos, uma arma e 146 buchas de maconha

Publicado em 22 de Agosto de 2018 às 01:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2018 às 01:02
Os agentes apreenderam duas motos, uma delas com restrição de furto, 146 buchas de maconha e um revólver calibre 38, além de munições Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Vila Velha
Uma ronda de rotina para monitorar pontos de extração ilegal de areia acabou com um criminoso preso, duas motos, uma arma e 146 buchas de maconha apreendidas em Vale Encantado, Vila Velha. A abordagem aconteceu por volta das 18 horas desta terça-feira (21), e outros dois bandidos que estavam no local conseguiram fugir.
De acordo com a Guarda Municipal da Vila Velha, durante um patrulhamento uma equipe de agentes recebeu informações de que indivíduos encapuzados estavam ostentando armas na área de um terreno baldio que fica atrás de uma escola. 
Ao chegarem no local, os agentes da guarda foram recebidos a tiros pelos criminosos. Quando ouviram o comando da guarnição, eles efetuaram disparos contra os guardas, que revidaram os disparos, explicou o agente Morais.
Um dos suspeitos, de 35 anos, foi alvejado na perna e socorrido ao Hospital São Lucas. Os agentes apreenderam duas motos, uma delas com restrição de furto, 146 buchas de maconha e um revólver calibre 38, além de munições. A ocorrência foi apresentada na 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.
Os outros dois criminosos entraram na mata que fica perto do local da abordagem e conseguiram fugir. Um deles foi alvejado na perna, os outros dois entraram na mata e continuaram atirando. Não conseguimos entrar no local porque além de ser de difícil acesso, tínhamos um efetivo pequeno no local, explicou o guarda.
VÍDEO:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Briga por cadeiras de bar em vaga na rua termina com 2 baleados no ES
Dupla invade prédio e leva mais de R$ 100 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha
Dupla invade prédio e leva R$ 120 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha
Imagem de destaque
A bizarra história da primeira viagem de LSD do mundo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados