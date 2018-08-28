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Violência

Agente penitenciário é agredido por assaltantes em Cachoeiro

Bandidos fugiram com o carro, arma, munições e celular da vítima. Materiais foram recuperados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2018 às 14:34

Publicado em 28 de Agosto de 2018 às 14:34

Assalto aconteceu no bairro BNH, em Cachoeiro Crédito: Carlos Alberto Silva/Arquivo
Um agente penitenciário foi agredido durante um roubo na noite desta segunda-feira (27) no bairro BNH, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Todo o material levado pelos bandidos foi recuperado a poucos quilômetros do local do crime.
O agente contou para a Polícia Militar que estava no trevo que liga o bairro BNH à Rodovia ES 482, em seu seu veiculo Gol, de cor preta, quando foi abordado e agredido por dois homens, que fugiram com o carro, sua arma, munições e um aparelho de celular.
Uma viatura fez buscas pela ES 482 e encontrou o veículo com todos os objetos roubados abandonado próximo ao Ifes no Morro Grande, interior de Cachoeiro de Itapemirim. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil, mas até o momento ninguém foi detido.

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