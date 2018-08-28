Agente penitenciário é agredido por assaltantes em Cachoeiro

Um agente penitenciário foi agredido durante um roubo na noite desta segunda-feira (27) no bairro BNH, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Todo o material levado pelos bandidos foi recuperado a poucos quilômetros do local do crime.
O agente contou para a Polícia Militar que estava no trevo que liga o bairro BNH à Rodovia ES 482, em seu seu veiculo Gol, de cor preta, quando foi abordado e agredido por dois homens, que fugiram com o carro, sua arma, munições e um aparelho de celular.
Uma viatura fez buscas pela ES 482 e encontrou o veículo com todos os objetos roubados abandonado próximo ao Ifes no Morro Grande, interior de Cachoeiro de Itapemirim. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil, mas até o momento ninguém foi detido.