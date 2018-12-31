Agência dos Correios em Vila Velha é arrombada na véspera do réveillon

Arrombamento na agência dos Correios de Cobilândia, em Vila Velha, nesta segunda-feira (31) Crédito: Bianca Vaillant

Vila Velha A agência dos Correios de Cobilândia, em, foi arrombada nesta segunda-feira (31). A Polícia Federal foi acionada e já investiga o caso.

A reportagem foi até a agência, mas a polícia não estava mais no local. Comerciantes da região disseram que não presenciaram a hora do arrombamento.

Em razão da política de segurança da empresa e para não comprometer o andamento das investigações, não são fornecidos detalhes sobre o fato. A unidade será reaberta após a autorização da Área de Segurança Patrimonial dos Correios, porém ainda não há data prevista para a reabertura.

A empresa afirmou, em nota, que tem trabalhado em parceria com as polícias Militar, Civil e Federal, além das guardas municipais visando a troca de informações que agilize a identificação e que possibilite a prisão dos assaltantes. No entanto, assim como toda a sociedade, a empresa também enfrenta, em suas atividades, problemas relacionados à segurança pública.

Todas as agências dos Correios contam com kit de segurança composto por cofre com retardo, circuito fechado de TV e alarme monitorado. No último dia 20, uma agência em Cariacica-Sede também foi roubada.