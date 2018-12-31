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Arrombamento

Agência dos Correios em Vila Velha é arrombada na véspera do réveillon

Polícia Federal apura o caso, que aconteceu nesta segunda-feira (31). Ainda não há data prevista para a reabertura da unidade

Publicado em 31 de Dezembro de 2018 às 18:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 dez 2018 às 18:01
Arrombamento na agência dos Correios de Cobilândia, em Vila Velha, nesta segunda-feira (31) Crédito: Bianca Vaillant
A agência dos Correios de Cobilândia, em Vila Velha, foi arrombada nesta segunda-feira (31). A Polícia Federal foi acionada e já investiga o caso.
A reportagem foi até a agência, mas a polícia não estava mais no local. Comerciantes da região disseram que não presenciaram a hora do arrombamento.
Em razão da política de segurança da empresa e para não comprometer o andamento das investigações, não são fornecidos detalhes sobre o fato. A unidade será reaberta após a autorização da Área de Segurança Patrimonial dos Correios, porém ainda não há data prevista para a reabertura.
A empresa afirmou, em nota, que tem trabalhado em parceria com as polícias Militar, Civil e Federal, além das guardas municipais visando a troca de informações que agilize a identificação e que possibilite a prisão dos assaltantes. No entanto, assim como toda a sociedade, a empresa também enfrenta, em suas atividades, problemas relacionados à segurança pública.
Todas as agências dos Correios contam com kit de segurança composto por cofre com retardo, circuito fechado de TV e alarme monitorado. No último dia 20, uma agência em Cariacica-Sede também foi roubada.
Agência dos Correios em Vila Velha é arrombada na véspera do réveillon

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