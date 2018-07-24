Advogados pedem empenho na investigação de crime contra colega no ES

Advogados pedem empenho na investigação de crime contra o advogado criminalista Emerson Vieira, 42 anos, que foi morto a tiros no bairro onde mora, em Jardim Marilândia, Vila Velha, na tarde deste sábado (21) Crédito: Elis Carvalho

Sesp) com o secretário, coronel Nylton Rodrigues, e outras autoridades. O objetivo era cobrar empenho nas investigações e oferecer o apoio da categoria para desvendar as circunstâncias do assassinato do advogado Emerson Vieira, morto a tiros no último sábado (21), em Jardim Marilândia, em Vila Velha. Advogados criminalistas capixabas se reuniram na Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social () com o secretário, coronel Nylton Rodrigues, e outras autoridades. O objetivo era cobrar empenho nas investigações e oferecer o apoio da categoria para desvendar as circunstâncias do assassinato do advogado Emerson Vieira,no último sábado (21), em Jardim Marilândia, em

DHPP), delegado José Lopes, o delegado geral da Polícia Civil, Guilherme Daré, e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) do Espírito Santo, Homero Mafra. A reunião iniciou às 18h. Além dos colegas de profissão de Emerson, estavam presentes o chefe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (), delegado José Lopes, o delegado geral da Polícia Civil, Guilherme Daré, e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil () do Espírito Santo, Homero Mafra.

Antes de entrar, Mafra afirmou que não sabe a linha de investigação da polícia, mas que não acredita que o advogado tenha sido confundido com um policial por estar armado. Ele completou que confia na Segurança Pública do Estado para a elucidação do crime.

"Não acredito na hipótese dele ter sido confundido. E embora hoje em dia haja um crescimento no nível de violência contra a advocacia em geral, também não acredito que o crime tenha haver com a profissão. Por enquanto, pouco sabemos, mas confiamos no secretário de segurança", afirmou.

RELEMBRE O CASO

O advogado criminalista Emerson Vieira, 42 anos, foi morto a tiros no bairro onde mora, em Jardim Marilândia, Vila Velha, na tarde deste sábado (21). Ele teve seis perfurações no corpo.

As informações iniciais são de que o advogado estava com as duas filhas, uma de 8 e outra de 12 anos, e uma sobrinha, procurando palha de coco para decorar o aniversário de uma das filhas dele.

Os vizinhos informaram que minutos antes de ser morto, ele foi abordado por duas pessoas. Em um primeiro momento, testemunhas contaram que parecia um assalto. Os criminosos levaram a arma do advogado e um cordão que ele estava usando. Em seguida, a dupla ainda efetuou vários disparos contra a vítima.

Polícia Militar informou ainda que o corpo do advogado teve seis perfurações: um no peito, um nas costas, um no abdômen e três no rosto. Depois da ação dos criminosos, um Corolla prata teria dado fuga para eles. informou ainda que o corpo do advogado teve seis perfurações: um no peito, um nas costas, um no abdômen e três no rosto. Depois da ação dos criminosos, um Corolla prata teria dado fuga para eles.

Emerson nasceu e foi criado no bairro canela-verde, e era muito conhecido por lá. Os vizinhos estão muito abalados. Equipes da Polícia Civil e Militar estão no local, além do presidente da Ordem dos Advogados do Espírito Santo, Homero Mafra.