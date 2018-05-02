Advogado é preso após atropelar homem e fugir em Vila Velha

Avenida Santa Leopoldina, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros | GZ

Um advogado, de 29 anos, foi preso por atropelar um catador de materiais recicláveis e não prestar socorro, no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, na madrugada desta terça-feira (1º). O advogado não quis fazer o teste do bafômetro, mas, segundo a polícia, apresentava sinais de embriaguez.

De acordo com a polícia, o atropelamento aconteceu por volta das 4 horas na Avenida Santa Leopoldina. O catador, de 40 anos, andava com uma carroça às margens da avenida quando foi atropelado pelo carro do advogado, um Veloster branco.

Dentro do veículo estava outro advogado, também de 29 anos, um homem de 40, e uma recepcionista de 33 anos. Após acertar o catador e a carroça, o motorista não parou para prestar socorro. O advogado estacionou na Avenida Saturnino Rangel Mauro, na Praia de Itaparica, para verificar o para-choque amassado e trocar o pneu do carro.

Um frentista presenciou todo o acidente e acionou a polícia. Os PMs fizeram rondas na região e encontraram o advogado com os amigos mexendo no veículo, ainda na Praia de Itaparica.

O grupo foi abordado e, inicialmente, todos integrantes disseram que o condutor do veículo não estava presente. Depois, disseram que não iriam falar quem estava dirigindo na hora do acidente. Após algum tempo, o advogado acabou confessando ser o motorista.

Ele contou que não parou para socorrer a vítima porque não percebeu que atropelou uma pessoa, pensando ter colidido apenas contra uma carroça. Embora não tenha feito o teste do bafômetro, os policiais disseram que o advogado apresentava características de embriaguez nos olhos, na fala e na locomoção.

Testemunhas acionaram o Samu, que socorreu a vítima. O hospital que o catador foi levado não foi divulgado. Ele teve lesões no rosto, nas pernas e nos braços. O advogado e os amigos foram encaminhados à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.

Ele foi autuado por causar lesão corporal sob volante, qualificado por estar sob influência do álcool e por afastamento do local do acidente para eximir-se de pena. As outras três pessoas que estavam no carro assinaram um termo circunstanciado por omissão de socorro e foram liberadas.