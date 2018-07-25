Advogada tinha montado escritório, revela amiga

Samira Zani morreu após cair de prédio em Chácara Parreira, na Serra Crédito: Reprodução/Facebook

Samira estava bem, se casaria nos próximos meses e tinha acabado de montar um escritório. Era uma amiga muito divertida, profissional competente e um ser humano que vai fazer falta. A descrição é de uma das amigas da advogada Samira Zani, encontrada morta após cair de um prédio em Chácara Parreiral , na Serra, no último sábado.

A amiga que faz o relato também é advogada e esteve com Samira na quinta-feira antes da morte, durante uma audiência. Ela não quis ser identificada, mas contou que foi uma das pessoas que recebeu a mensagem de Samira que dizia: caso eu seja morta, investigue.

A mensagem chegou às 5 horas, mas eu só a li depois que o namorado dela me ligou contando que ela havia pulado. Como eu sabia que era o nono andar, imaginei que não tinha sobrevivido, contou.

Sobre a mensagem de Samira, a advogada não quis comentar muito. Eu recebi e outras pessoas também. É como se ela estivesse preocupada, não sabemos o que estava acontecendo ou passando na cabeça dela, observou a amiga.

Ela contou que os pais de Samira moram no Estado e que estão muito abalados com tudo isso. Ainda está difícil lidar com a falta dela, lamentou.

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Espírito Santo (OAB-ES), Homero Mafra, disse que a investigação do caso por parte da Polícia Civil é necessária.

Na segunda-feira, após reunião com a cúpula de Segurança do Estado, ele reforçou o pedido de apuração dos fatos.

Segundo a OAB, inicialmente a morte foi tratada como suicídio, porque Samira deixou uma carta de despedida, mas após vasculhar o celular da advogada, a polícia encontrou uma mensagem que dizia: Caso eu seja morta, investigue.

O episódio da Samira precisa ser apurado para que não reste dúvida sobre o que aconteceu. Nós e a família esperamos que a verdade apareça, seja qual ela for, sem pré-disposição para homicídio ou suicídio, somente para que não paire nenhuma dúvida sobre esse caso, pontuou o presidente.

Investigação

Assim como uma força-tarefa foi criada para investigar o assassinato do advogado Emerson Vieira, morto à tiros no sábado, em Vila Velha, também foi criada uma força-tarefa para investigar as circunstâncias da morte de Samira.