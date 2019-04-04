Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Inspiração em Suzano

Adolescentes são investigados por planejar massacre em escolas do ES

Um estudante de 14 anos é investigado pela Polícia Civil após planejar um ataque à escola estadual na Serra. Um adolescente de 17 anos, que ameaçou promover um ataque em uma escola particular de Cariacica também é investigado

Publicado em 04 de Abril de 2019 às 15:33

Publicado em 

04 abr 2019 às 15:33
Um os adolescentes investigados fez ameaças de ataque a um colégio de Cariacica Crédito: Caique Verli
A polícia investiga um estudante de 14 anos que planejava praticar um massacre na escola estadual Belmiro Teixeira Pimenta, no bairro Eurico Salles, na Serra. Um adolescente de 17 anos, que ameaçou promover um ataque em uma escola particular de Cariacica, no dia 1º de abril, também é investigado.
Investigadores da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) cumpriram mandados de busca e apreensão na casa do rapaz na manhã desta quinta-feira (4).
De acordo com o titular da DRCC, delegado Brenno Andrade, o menor teria se inspirado no ataque ocorrido na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, São Paulo, no dia 13 de março.
Adolescentes são investigados por planejar massacre em escolas do ES
> Após massacre em São Paulo, aluno do ES envia fotos armado aos colegas
Antes do massacre, o adolescente realizava buscas sobre crimes na internet. "O adolescente confessou que planejava atacar a escola onde estuda, mas disse que depois desistiu da ideia. Na casa dele apreendemos um videogame, um notebook e um smartphone. Ele pesquisava sobre homicídios e outros crimes bizarros", explicou.
> Como ameaça de aluno fez professor pedir demissão no ES
De acordo com o delegado, os dois adolescentes vão responder o crime previsto no artigo 41 da Lei de Contravenções Penais, que é provocar pânico ou tumulto. Se houver alguma denúncia, também poderão responder pelo crime de ameaça. As investigações ainda estão em curso.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Batizado da coelha, onde Wanessa e Bruno aparecem juntos
Wanessa Camargo assume namoro no batizado da coelha de Nicole Bals; conheça o ator
Bandeira do Brasil, símbolo de patriotismo
Agora vai! Cidade no Espírito Santo cria o seu “Dia do Patriota”
Imagem de destaque
Hemorroidas, fissuras e fístulas: 5 pontos essenciais para entender as condições

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados