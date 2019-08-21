Adolescentes são detidos suspeitos de matar mulher em Vila Velha

Lucia Costa Dutra morava sozinha no bairro Alvorada, em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

encontrada morta a tiros dentro da casa onde morava no bairro Alvorada, em Vila Velha, no último domingo (18). Ao todo, a mulher teve 20 perfurações e os dois cachorros de estimação da vítima também foram atingidos. Além desse caso, os menores são suspeitos de outro homicídio. A polícia apreendeu dois adolescentes, ambos com 17 anos, acusados de matar Lucia Costa Dutra, de 55 anos, que foidentro da casa onde morava no bairro, em Vila Velha, no último domingo (18). Ao todo, a mulher teve 20 perfurações e os dois cachorros de estimação da vítima também foram atingidos. Além desse caso, os menores são suspeitos de outro homicídio.

Polícia Militar, o Serviço de Inteligência do 4º Batalhão recebeu informações de que dois adolescentes de 17 anos seriam os responsáveis pela morte de Lucia Costa Dutra, no dia 18 de agosto. Eles também foram apontados como os autores de outro homicídio que aconteceu na região, em 10 de agosto. A polícia não informou a identidade da vítima. A operação aconteceu na última terça-feira (21). De acordo com a, o Serviço de Inteligência do 4º Batalhão recebeu informações de que dois adolescentes de 17 anos seriam os responsáveis pela morte de Lucia Costa Dutra, no dia 18 de agosto. Eles também foram apontados como os autores de outro homicídio que aconteceu na região, em 10 de agosto. A polícia não informou a identidade da vítima. A operação aconteceu na última terça-feira (21).

OPERAÇÃO

"Considerando também os diversos confrontos armados entre grupos rivais na disputa pelo tráfico de entorpecentes e a incidência de crimes contra a vida nas regiões do Morro da Boa Vista, Cobi de Cima, Cobi de Baixo e Alvorada, foi realizada uma operação de saturação envolvendo a Força Tática do 4º Batalhão, efetivo do Curso de Patrulhamento em Áreas de Alto Risco, Companhia Independente de Operações com Cães, Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp) e o grupamento K9 da 13ª Companhia Independente", informou a PM, por nota.

A PM contou, ainda, que como a topografia do terreno da região dificulta o acesso dos policiais, as equipes foram divididas em diversas patrulhas.

"Umas das patrulhas realizou o cerco na Escadaria do Sol, bairro Alvorada, e ao chegar na metade da escadaria, deparou-se com dois indivíduos tentando fugir pela janela de uma casa, sendo que um deles estava com uma arma de fogo em punho. Os suspeitos ao se depararem com policiais, retomaram para o interior da residência. Diante do flagrante delito, a equipe entrou no local e abordou os dois indivíduos, que posteriormente foram identificados como sendo os dois menores indicados pelo Serviço Reservado como suspeitos de cometerem homicídios na região", explicou a nota.

No quarto da casa onde os abordados estavam foi localizada uma arma de fogo calibre 380 carregada um carregador e 18 munições intactas em cima de uma cama. Um dos menores assumiu ser o proprietário do material, não possuindo qualquer documentação de porte ou registro.

Durante as buscas foram encontradas também 62 munições calibre 380 e dez munições de calibre 9 mm, duas gondolas camufladas, três toucas ninja, dois rádios comunicadores, 44 pinos de cocaína, duas capas de colete e dois celulares. Já os cães farejadores, encontraram 52 buchas de maconha e uma pedra de crack, localizadas na entrada da residência, escondidas entre pedras.

Cachorro baleado durante homicídio de mulher, em Vila Velha. Ele recebeu cuidados veterinários e agora precisa de adoção Crédito: Reprodução | Redes Sociais