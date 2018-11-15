Adolescentes são apreendidos com arma em escola de Linhares

Delegacia Regional de Linhares, onde acusados de estupro ficaram presos Crédito: Loreta Fragionato

Dois adolescentes foram apreendidos com uma arma dentro de uma escola em

, no Norte do Estado.

De acordo com a Polícia Militar (PM), após denuncias de que os adolescentes de 15 e 16 anos estavam portando um revólver na noite de quarta-feira (14), na Escola Estadual Polivalente de Linhares II, no bairro Araçá, os policiais foram ao local.

A coordenadora da escola acompanhou os militares até a sala de aula onde os adolescentes estudavam e pediu para que eles pudessem sair.

Na mochila do adolescente de 16 anos foi encontrado um revólver calibre 22 carregado com seis munições intactas.

Funcionários da escola informaram que os dois adolescentes já foram vistos várias vezes armados dentro da escola, e também ameaçando vários colegas na unidade de ensino.

Além disso, disseram que o menor de 16 anos exibia com frequência vídeos em que manuseava armas de fogo, junto com supostos moradores do bairro Santa Cruz.

Os menores foram apreendidos junto com a arma e encaminhados para a Delegacia de Linhares.

SUSPENSOS