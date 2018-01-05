Adolescentes armados se entregam após troca de tiros com a PM

Os adolescentes foram conduzidos à Delegacia de Linhares Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Dois adolescentes se entregaram após uma troca de tiros com a polícia em Linhares, na região Norte do Estado, na tarde desta quinta-feira (04).

A polícia informou que recebeu a informação de que alguns indivíduos estariam armados e efetuando vários disparos no bairro Jocafe I, causando pânico nos moradores.

Ao chegaram no local, na Rua Antônio Machado, os policiais foram recebidos com tiros e revidaram os disparos. Nenhum suspeito foi atingido.

Depois da troca de tiros, dois adolescentes se renderam. Eles estavam com um revólver calibre 38 com cinco munições intactas e uma deflagrada, além de uma carabina com duas munições intactas. Os outros suspeitos conseguiram fugir e não foram localizado pela polícia.

Um mandado de busca e apreensão já tinha sido expedido pela 2ª Vara da Infância e Juventude de Linhares para um dos adolescentes apreendidos. Eles foram conduzidos à delegacia.