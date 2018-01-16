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5 tiros disparados

Adolescente sofre fratura na coxa após ser baleado em São Mateus

Segundo a Polícia Militar, o menor contou que passava por quintais baldios quando foi surpreendido por cinco tiros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2018 às 15:53

Publicado em 16 de Janeiro de 2018 às 15:53

Um adolescente de 14 anos sofreu uma fratura ao ser baleado no bairro Cacique, em São Mateus, Norte do Estado. Segundo a Polícia Militar, o menor contou que passava por quintais baldios quando foi surpreendido por cinco tiros. Um dos disparos acertou a coxa da vítima, causando a fratura.
O crime foi registrado na noite desta segunda-feira (15). O adolescente disse à PM que, aparentemente, o atirador estava escondido em meio ao matagal e não foi possível identificá-lo. Ele também não soube informar um possível motivo para o crime.
O Corpo de Bombeiros prestou o primeiro atendimento à vítima, encaminhando-a para o Hospital Roberto Silvares. A PM informou que buscas foram feitas no bairro, mas, sem as características do acusado, não foi possível localizá-lo.

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