Adolescente sofre fratura na coxa após ser baleado em São Mateus

Um adolescente de 14 anos sofreu uma fratura ao ser baleado no bairro Cacique, em São Mateus, Norte do Estado. Segundo a Polícia Militar, o menor contou que passava por quintais baldios quando foi surpreendido por cinco tiros. Um dos disparos acertou a coxa da vítima, causando a fratura.

O crime foi registrado na noite desta segunda-feira (15). O adolescente disse à PM que, aparentemente, o atirador estava escondido em meio ao matagal e não foi possível identificá-lo. Ele também não soube informar um possível motivo para o crime.