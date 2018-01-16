Adolescente pede água na casa de idosa e furta R$ 150 da vítima

Um adolescente usou o pretexto de que estava com sede para roubar dinheiro de uma idosa de 89 anos no bairro São Sebastião, em Rio Bananal, Norte do Estado. Segundo a Polícia Militar, a vítima contou que o menor foi até a casa dela e pediu água. No momento em que a idosa entrou na residência para buscar a água, o suspeito invadiu o imóvel e pegou R$ 150 em dinheiro que estavam dentro de uma bolsa.