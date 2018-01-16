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Rio Bananal

Adolescente pede água na casa de idosa e furta R$ 150 da vítima

No momento em que a idosa entrou na residência para buscar a água, o suspeito invadiu o imóvel e pegou o dinheiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2018 às 13:34

Publicado em 16 de Janeiro de 2018 às 13:34

Um adolescente usou o pretexto de que estava com sede para roubar dinheiro de uma idosa de 89 anos no bairro São Sebastião, em Rio Bananal, Norte do Estado. Segundo a Polícia Militar, a vítima contou que o menor foi até a casa dela e pediu água. No momento em que a idosa entrou na residência para buscar a água, o suspeito invadiu o imóvel e pegou R$ 150 em dinheiro que estavam dentro de uma bolsa.
O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (15). Após o crime, o ladrão fugiu do local em uma bicicleta, mas não foi muito longe. Durante as buscas, os militares localizaram o suspeito com o dinheiro furtado. Ele confessou o crime à PM e foi conduzido à delegacia de Rio Bananal. Depois, foi levado para a 16ª Delegacia Regional de Linhares. O dinheiro recuperado foi entregue à vítima.

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