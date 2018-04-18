Adolescente leva surra após assaltar loja de celular em Cariacica Crédito: Bernardo Coutinho

Um adolescente de 17 anos levou uma surra depois de assaltar uma loja de celulares, em Campo Grande Cariacica . Porém, antes de ser agredido, ele atirou cerca de quatro vezes em direção a um segurança de loja, que por sorte não foi atingido.

O adolescente e outro comparsa chegaram à loja de celulares, localizada na Avenida Campo Grande, e anunciaram o assalto. Da loja, eles roubaram 11 caixas com fones de ouvido e carregadores de celular, além de um aparelho modelo Moto G5S.

De acordo com a Polícia Militar, clientes estavam na loja no momento do assalto e foram ameaçados pelo adolescente, que estava armado com um revólver calibre 32. Percebendo o crime, o segurança de uma outra loja foi até o local para tentar deter os bandidos.

Foi quando ele viu o adolescente sair correndo do comércio e subir na garupa de uma moto, que estava estacionada próximo ao local. Ao ver o segurança, o adolescente ria virado para trás e feito disparos em direção ao homem.

Moradores em situação de rua viram a cena e começaram a arremessar pedras contra os criminosos. O segurança aproveitou a situação para imobilizar o adolescente, que ainda fez mais um disparo, que não atingiu ninguém.

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"Minha função ali era impedir que mais pessoas se machucassem no meio daquela confusão toda. Esperei o momento certo para tomar a decisão de imobilizar o meliante. Outras pessoas queriam jogar pedras nele, dar pauladas e machucá-lo, mas pedi que não eles fizessem isso. Fazer justiça com as próprias mãos não é o certo. Segurei o rapaz até a viatura da polícia chegar", disse o segurança ao Gazeta Online.

O comparsa dele fugiu, deixando o jovem para trás. A PM foi acionada e afirma que ao chegar ao local, não encontrou mais ninguém que tivesse ajudado a espancar o ladrão.

O adolescente foi socorrido e levado para atendimento médico no Hospital São Lucas, em Vitória. Depois de receber alta, ele foi levado para a 4ª Delegacia Regional, em Cariacica.

De acordo com a Polícia Militar, a moto em que eles estavam havia sido roubada minutos antes do acontecido. Além disso, com o indivíduo foi encontrado um revólver calibre 32 e uma mochila contendo diversos objetos roubados. A recomendação da corporação é que a população nunca reaja a assaltos ou tente enfrentar os criminosos.

O adolescente negou que tenha atirado contra o segurança. Não fiz isso não. A arma nem estava comigo, estava com meu colega, foi ele quem atirou. Primeira vez que saio para roubar, fiz isso porque estava devendo a ele R$ 1 mil referente a uma caixa de som que comprei. Quem deve, paga, afirma.