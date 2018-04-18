Adolescente leva surra após assaltar loja de celular em Cariacica

Um adolescente de 17 anos levou uma surra depois de assaltar uma loja de celulares, em Campo Grande, Cariacica. Porém, antes de ser agredido, ele atirou cerca de quatro vezes em direção a um segurança de loja, que por sorte não foi atingido.
O adolescente e outro comparsa chegaram à loja de celulares, localizada na Avenida Campo Grande, e anunciaram o assalto. Da loja, eles roubaram 11 caixas com fones de ouvido e carregadores de celular, além de um aparelho modelo Moto G5S.
De acordo com a Polícia Militar, clientes estavam na loja no momento do assalto e foram ameaçados pelo adolescente, que estava armado com um revólver calibre 32. Percebendo o crime, o segurança de uma outra loja foi até o local para tentar deter os bandidos.
Foi quando ele viu o adolescente sair correndo do comércio e subir na garupa de uma moto, que estava estacionada próximo ao local. Ao ver o segurança, o adolescente ria virado para trás e feito disparos em direção ao homem.
Moradores em situação de rua viram a cena e começaram a arremessar pedras contra os criminosos. O segurança aproveitou a situação para imobilizar o adolescente, que ainda fez mais um disparo, que não atingiu ninguém.
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"Minha função ali era impedir que mais pessoas se machucassem no meio daquela confusão toda. Esperei o momento certo para tomar a decisão de imobilizar o meliante. Outras pessoas queriam jogar pedras nele, dar pauladas e machucá-lo, mas pedi que não eles fizessem isso. Fazer justiça com as próprias mãos não é o certo. Segurei o rapaz até a viatura da polícia chegar", disse o segurança ao Gazeta Online.
O comparsa dele fugiu, deixando o jovem para trás. A PM foi acionada e afirma que ao chegar ao local, não encontrou mais ninguém que tivesse ajudado a espancar o ladrão.
O adolescente foi socorrido e levado para atendimento médico no Hospital São Lucas, em Vitória. Depois de receber alta, ele foi levado para a 4ª Delegacia Regional, em Cariacica.
De acordo com a Polícia Militar, a moto em que eles estavam havia sido roubada minutos antes do acontecido. Além disso, com o indivíduo foi encontrado um revólver calibre 32 e uma mochila contendo diversos objetos roubados. A recomendação da corporação é que a população nunca reaja a assaltos ou tente enfrentar os criminosos.
O adolescente negou que tenha atirado contra o segurança. Não fiz isso não. A arma nem estava comigo, estava com meu colega, foi ele quem atirou. Primeira vez que saio para roubar, fiz isso porque estava devendo a ele R$ 1 mil referente a uma caixa de som que comprei. Quem deve, paga, afirma.
O jovem foi autuado por tentativa de latrocínio e encaminhado para o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases).