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No réveillon

Adolescente é vítima de bala perdida durante foguetório em Vila Velha

Menino, de 15 anos, estava na rua com amigos quando foi atingido no ombro direito
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jan 2018 às 12:16

Publicado em 01 de Janeiro de 2018 às 12:16

Adolescente foi encaminhado para o Hospital Infantil de Vila Velha Crédito: Divulgação
Um adolescente de 15 anos foi vítima de bala perdida neste domingo, no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha, durante a queima de fogos. O menino contou à polícia que estava comemorando o réveillon com familiares e amigos em casa quando todos decidiram ir para a rua para ver os fogos, à meia-noite.
Ao pisar na rua, ele sentiu uma dor no ombro direito e, em princípio, nem imaginou que fosse um tiro. Mas como sangrava muito, logo desconfiaram de que pudesse ser uma bala perdida. Ninguém escutou tiroteio na região. Por isso, parentes do adolescente acreditam - e também a polícia - que o tiro tenha sido disparado de um local distante da rua onde a vítima mora, numa região considerada tranquila.
Para os policiais que atenderam o caso, pode ser que alguém tenha se aproveitado do barulho da queima de fogos para atirar para cima. 
O menino foi levado para o Hospital Infantil de Vila Velha.
Com informações de Beatriz Marcarini

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