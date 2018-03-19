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Violência

Adolescente é morto a tiros em bairro de Linhares

Segundo a Polícia Militar, Fabio da Silva Santos, de 17 anos, foi socorrido por moradores para o hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2018 às 17:35

Publicado em 19 de Março de 2018 às 17:35

A vítima foi socorrida para o Hospital Geral de Linhares (HGL), mas não resistiu Crédito: Michel Freitas
Mais um jovem foi assassinado em Linhares, na região Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, Fabio da Silva Santos, de 17 anos, foi baleado no bairro Aviso, na noite deste domingo (18), e socorrido por moradores para o hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.
Testemunhas disseram aos militares que um homem chegou atirando no adolescente e, em seguida, fugiu em um carro prata. No hospital os policiais foram informados que o jovem tinha perfurações na cabeça, no tórax e em uma das mãos, mas não era possível afirmar quantos tiros atingiram o menor.
O crime aconteceu por volta das 22 horas, na Avenida Espírito Santo. A possível motivação não foi informada. De acordo com a PM, o suspeito é desconhecido.
DUAS MORTES EM MENOS DE UMA SEMANA
Na última terça-feira (13), o jovem Everson Jackson da Silva foi morto com oito tiros no bairro Planalto, também em Linhares. Na ocasião, os dois criminosos chegaram por trás da vítima, ambos com armas em punho, e atiraram.
POLÍCIA CIVIL
A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Delegacia de Crimes Contra a Vida de Linhares. Até o momento, ninguém foi detido. Denúncias podem ser feitas por meio do Disque Denúncia 181. O sigilo e o anonimato são garantidos.

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