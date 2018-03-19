Adolescente é morto a tiros em bairro de Linhares

A vítima foi socorrida para o Hospital Geral de Linhares (HGL), mas não resistiu Crédito: Michel Freitas

Linhares, na região Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, Fabio da Silva Santos, de 17 anos, foi baleado no bairro Aviso, na noite deste domingo (18), e socorrido por moradores para o hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. Mais um jovem foi assassinado em, na região Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, Fabio da Silva Santos, de 17 anos, foi baleado no bairro Aviso, na noite deste domingo (18), e socorrido por moradores para o hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

Testemunhas disseram aos militares que um homem chegou atirando no adolescente e, em seguida, fugiu em um carro prata. No hospital os policiais foram informados que o jovem tinha perfurações na cabeça, no tórax e em uma das mãos, mas não era possível afirmar quantos tiros atingiram o menor.

O crime aconteceu por volta das 22 horas, na Avenida Espírito Santo. A possível motivação não foi informada. De acordo com a PM, o suspeito é desconhecido.

DUAS MORTES EM MENOS DE UMA SEMANA

Na última terça-feira (13), o jovem Everson Jackson da Silva foi morto com oito tiros no bairro Planalto, também em Linhares. Na ocasião, os dois criminosos chegaram por trás da vítima, ambos com armas em punho, e atiraram.

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