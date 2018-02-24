Adolescente e jovem são detidos após troca de tiros em Vitória

Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa Crédito: Fernando Madeira

Um jovem foi preso e um adolescente apreendido após troca de tiros no Bairro Gurigica, em Vitória, na madrugada deste sábado (24). Guilherme da Silva Santos, de 19 anos, e o adolescente, de 17, estavam com outros três jovens, que conseguiram fugir da polícia.

Com eles foram encontrados três rádios comunicadores, uma pistola calibre 9mm, 15 munições, maconha, cocaína e haxixe. Antes de serem capturados, os suspeitos ainda trocaram tiros com os policiais, que suspeitaram da ação do grupo quando viu eles durante um patrulhamento em uma escadaria na região.

De acordo com os policiais, os dois capturados já são conhecidos na região pelo tráfico e já foram presos. Com a troca de tiros, o adolescente de 17 anos foi atingido na perna e no pé e chegou a fugir. Ele foi socorrido por familiares para uma clínica de São Pedro, também na Capital. A arma dele não foi localizada.