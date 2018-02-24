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Estavam com drogas

Adolescente e jovem são detidos após troca de tiros em Vitória

Polícia suspeitou de grupo com cinco rapazes que estavam em uma escadaria
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 fev 2018 às 11:56

Publicado em 24 de Fevereiro de 2018 às 11:56

Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa Crédito: Fernando Madeira
Um jovem foi preso e um adolescente apreendido após troca de tiros no Bairro Gurigica, em Vitória, na madrugada deste sábado (24). Guilherme da Silva Santos, de 19 anos, e o adolescente, de 17, estavam com outros três jovens, que conseguiram fugir da polícia.
Com eles foram encontrados três rádios comunicadores, uma pistola calibre 9mm, 15 munições, maconha, cocaína e haxixe. Antes de serem capturados, os suspeitos ainda trocaram tiros com os policiais, que suspeitaram da ação do grupo quando viu eles durante um patrulhamento em uma escadaria na região. 
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De acordo com os policiais, os dois capturados já são conhecidos na região pelo tráfico e já foram presos. Com a troca de tiros, o adolescente de 17 anos foi atingido na perna e no pé e chegou a fugir. Ele foi socorrido por familiares para uma clínica de São Pedro, também na Capital. A arma dele não foi localizada. 
Lá, ele justificou que estava em um "Baile do Mandela" em Cobi de Baixo, em Vila Velha, e na festa levou os tiros. A polícia, no entanto, não recebeu nenhuma ocorrência no bairro e os policiais que faziam o patrulhamento em Gurigica reconheceram o adolescente horas depois. Já Guilherme levou um tiro no pé, caiu no local e foi detido na hora.

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