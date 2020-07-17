Adolescente leva facada, é espancado e jogado por colegas em valão de Vila Velha

Viaturasda Polícia Civil Crédito: Carlos Alberto Silva

TV Gazeta com a polícia. Um jovem levou uma facada, foi espancado por colegas e jogado em um valão no bairro Ataíde, em Vila Velha , na noite desta quinta-feira (16). Ele foi socorrido por policiais e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (antigo São Lucas), em Vitória, onde está internado em estado grave, segundo informações apuradas pelacom a polícia.

De acordo com informações iniciais apuradas pela TV Gazeta, a vítima seria um adolescente de 14 anos que estava em um bar com amigos por volta das 21h, na região do bairro conhecida como Cidade de Deus. Houve um desentendimento entre a vítima e os outros jovens. Ainda no bar, os amigos do adolescente lhe deram uma facada na barriga. Mesmo esfaqueado, o jovem conseguiu correr, mas foi alcançado, espancado e jogado no valão.

A polícia foi acionada por moradores e, quando chegou ao local, se deparou com o jovem dentro do valão, apenas com a cabeça para o lado de fora. Ele foi socorrido em estado gravíssimo e está internado na UTI do Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. O adolescente ainda não foi identificado pela polícia, que teve a informação apenas de seu primeiro nome e que teria 14 anos.

A reportagem de A Gazeta demandou as polícias Civil e Militar para saber mais detalhes da ocorrência e o que teria motivado o espancamento.

Em nota, a Polícia Civil informou que "o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e, até o momento, a autoria e motivação são desconhecidas. A Polícia Civil ressalta ainda a importância da contribuição da população, via Disque-Denúncia 181. As informações são fundamentais para auxiliar a polícia e o anonimato é totalmente garantido. As informações ainda podem ser enviadas via redes sociais e pelo App 190 ES, gerando ainda mais discrição, visto que o cidadão não precisa telefonar para repassar as informações."

Informações iniciais da TV Gazeta indicavam que a vítima seria um adolescente de 14 anos. Porém, posteriormente, após ser demandada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Militar informou que no local, os policiais encontraram o homem, aparentemente maior de idade, que teria sido vítima de um espancamento. Confira a nota na íntegra:

A Polícia Militar foi acionada na noite desta última quinta-feira (17) para verificar a informação de populares que informaram ter visualizado um homem caído na borda de um valão, no bairro Ataíde, em Vila Velha. No local os policiais encontraram o homem, aparentemente maior de idade, que teria sido vítima de um espancamento, com um ferimento na região do abdômen, em estado grave e sem condições de informar o que havia acontecido. Nenhum morador soube relatar no local do fato sobre autoria ou motivação para o crime. O Samu foi acionado e o homem foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação.