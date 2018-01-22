Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Litoral de Linhares

Adolescente é esfaqueado pelo tio da namorada em Pontal do Ipiranga

Segundo informações da Polícia Militar, o menor, de 15 anos, tentou impedir que o pai da namorada fosse ferido. O suspeito fugiu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2018 às 17:52

Publicado em 22 de Janeiro de 2018 às 17:52

Duas tentativas de homicídio foram registradas pela Polícia Militar em Pontal do Ipiranga, balneário de Linhares Crédito: Prefeitura de Linhares | Arquivo
Uma briga de família terminou com um adolescente esfaqueado na madrugada deste domingo (21), em Pontal do Ipiranga, litoral de Linhares, Norte do Estado. Segundo a Polícia Militar, a vítima, de 15 anos, foi atingida na boca com um golpe de canivete.
A namorada do menor contou aos militares que o pai e o tio dela estavam discutindo perto de uma cabana. Depois, o tio foi até o carro dizendo que pegaria uma arma. Ele voltou com um canivete e foi na direção do pai da garota. Nesse momento, o namorado tentou impedir o ataque e foi esfaqueado.
Após o crime, o acusado fugiu. A vítima foi socorrida e levada ao posto de saúde do balneário pelos familiares. Os militares fizeram buscas, mas o suspeito não foi localizado.
OUTRO CRIME NO FIM DE SEMANA
Outra tentativa de homicídio foi registrada pela Polícia Militar nesse final de semana em Pontal do Ipiranga. A vítima foi um homem de 28 anos, baleado dentro da casa onde estava, na madrugada de sábado (20).
De acordo com a Polícia Militar, a esposa da vítima contou que ela e o marido chegaram por volta das 5 horas. Ele foi tomar banho e, ao retornar para o quarto, foi atingido por um disparo. O tiro, segundo a PM, foi disparado por uma báscula do quarto e acertou o ombro esquerdo da vítima.
O ferido foi socorrido pela Polícia Militar para o posto de saúde local e, depois, transferido para o Hospital Geral de Linhares (HGL). A vítima e a esposa não souberam dizer aos policiais quem poderia ter cometido o crime. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Veja como o ovo ajuda a fortalecer a saúde no outono
Imagem de destaque
Motorista morre após carro bater em barranco na BR 482, em Cachoeiro
Imagem de destaque
Cacatua: 7 curiosidades interessantes sobre essa ave 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados