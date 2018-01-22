Adolescente é esfaqueado pelo tio da namorada em Pontal do Ipiranga

Duas tentativas de homicídio foram registradas pela Polícia Militar em Pontal do Ipiranga, balneário de Linhares Crédito: Prefeitura de Linhares | Arquivo

Uma briga de família terminou com um adolescente esfaqueado na madrugada deste domingo (21), em Pontal do Ipiranga, litoral de Linhares, Norte do Estado. Segundo a Polícia Militar, a vítima, de 15 anos, foi atingida na boca com um golpe de canivete.

A namorada do menor contou aos militares que o pai e o tio dela estavam discutindo perto de uma cabana. Depois, o tio foi até o carro dizendo que pegaria uma arma. Ele voltou com um canivete e foi na direção do pai da garota. Nesse momento, o namorado tentou impedir o ataque e foi esfaqueado.

Após o crime, o acusado fugiu. A vítima foi socorrida e levada ao posto de saúde do balneário pelos familiares. Os militares fizeram buscas, mas o suspeito não foi localizado.

OUTRO CRIME NO FIM DE SEMANA

Outra tentativa de homicídio foi registrada pela Polícia Militar nesse final de semana em Pontal do Ipiranga. A vítima foi um homem de 28 anos, baleado dentro da casa onde estava, na madrugada de sábado (20).

De acordo com a Polícia Militar, a esposa da vítima contou que ela e o marido chegaram por volta das 5 horas. Ele foi tomar banho e, ao retornar para o quarto, foi atingido por um disparo. O tiro, segundo a PM, foi disparado por uma báscula do quarto e acertou o ombro esquerdo da vítima.