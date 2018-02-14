Adolescente é detido com arma falsa a caminho de bloco de carnaval

Adolescente é preso com arma falsa em Coqueiral de Itaparica Crédito: Guarda Municipal de Vila Velha

Um adolescente de 16 anos foi apreendido pela Guarda Municipal de Vila Velha a caminho de um bloco de carnaval na tarde desta terça-feira (13). Ele foi flagrado com uma arma falsa enquanto seguia para o Bloco Saco Roxo, em Coqueiral de Itaparica, e encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos.

O bloco já é tradicional em Coqueiral de Itaparica e a todo momento chegavam mais foliões. De acordo com agentes da Guarda, durante a tarde uma das pessoas que seguia na direção do bloco procurou a equipe da Guarda Municipal que fazia ronda na região de Itapoã. Ele comunicou que entre as pessoas que seguiam para a festa havia um adolescente armado.

O folião mostrou o menor infrator aos guardas, que se aproximaram do jovem. Ao ver os agentes, o adolescente ainda tentou fugir. Mas ele foi perseguido e alcançado. Com o menor, os agentes encontraram uma arma falsa. Ele foi encaminhado à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, onde aguarda para prestar depoimento.