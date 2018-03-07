Adolescente é detido acusado de estuprar o irmão em Vargem Alta

Presos foram encaminhados para a delegacia de Vargem Alta e conduzidos para o CDP de Cachoeiro Crédito: Notícias Capixabas

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na tarde desta terça-feira (7), em Atílio Vivácqua , no Sul do Estado. Ele é acusado de ter estuprado o próprio irmão, que na época tinha 14 anos.

Segundo o delegado de Vargem Alta , Vladson Bezerra, a prisão aconteceu após a Justiça expedir o mandado de apreensão. Soubemos do caso após recebermos a denúncia do Conselho Tutelar. Uma coisa horrível. Ele começou a abusar do irmão, se envolver com drogas e até ameaçar vizinhos, conta o delegado.

Os abusos, segundo a polícia, aconteceram no período de férias dos irmãos, entre dezembro de 2016 e fevereiro de 2017. Segundo a vítima, o abuso acontecia na hora de dormir. O adolescente abusava do irmão sob ameaça, dizendo que estava armado e que, se contasse para alguém, iria matá-lo, afirma.

A vítima tentou manter segredo, mas na escola, coordenadores e professores começaram a perceber algo diferente no aluno e ele acabou confessando. Segundo o delegado, quando iniciaram a investigação, a família teve conhecimento dos abusos sexuais e o adolescente acabou fugindo.

Estávamos há meses em busca do adolescente. Com o apoio da Polícia Civil de Atílio Vivácqua, conseguimos sua localização. Em depoimento ele negou o crime, afirma o delegado.