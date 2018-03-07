Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Caso de Polícia

Adolescente é detido acusado de estuprar o irmão em Vargem Alta

A vítima tentou manter segredo, mas na escola, coordenadores e professores começaram a perceber algo diferente no aluno e ele acabou confessando

Publicado em 07 de Março de 2018 às 17:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mar 2018 às 17:25
Presos foram encaminhados para a delegacia de Vargem Alta e conduzidos para o CDP de Cachoeiro Crédito: Notícias Capixabas
Um adolescente de 17 anos foi apreendido na tarde desta terça-feira (7), em Atílio Vivácqua, no Sul do Estado. Ele é acusado de ter estuprado o próprio irmão, que na época tinha 14 anos.
Segundo o delegado de Vargem Alta, Vladson Bezerra, a prisão aconteceu após a Justiça expedir o mandado de apreensão. Soubemos do caso após recebermos a denúncia do Conselho Tutelar. Uma coisa horrível. Ele começou a abusar do irmão, se envolver com drogas e até ameaçar vizinhos, conta o delegado.
Os abusos, segundo a polícia, aconteceram no período de férias dos irmãos, entre dezembro de 2016 e fevereiro de 2017. Segundo a vítima, o abuso acontecia na hora de dormir. O adolescente abusava do irmão sob ameaça, dizendo que estava armado e que, se contasse para alguém, iria matá-lo, afirma.
A vítima tentou manter segredo, mas na escola, coordenadores e professores começaram a perceber algo diferente no aluno e ele acabou confessando. Segundo o delegado, quando iniciaram a investigação, a família teve conhecimento dos abusos sexuais e o adolescente acabou fugindo.
Estávamos há meses em busca do adolescente. Com o apoio da Polícia Civil de Atílio Vivácqua, conseguimos sua localização. Em depoimento ele negou o crime, afirma o delegado.
O adolescente foi encaminhado ao Instituto de Atendimento Sócio Educativo do Espírito Santo (Iases) de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanece à disposição da Justiça.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt
Imagem de destaque
Justiça do ES manda suspender secretário por violência psicológica contra procuradora
Imagem de destaque
Ensopado: 4 receitas práticas e deliciosas para o outono 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados