Adolescente é confundido e baleado enquanto jogava bola em Cariacica

Segundo informações da Polícia Militar, o garoto jogava bola em um campo de futebol da região, quando suspeitos teriam chegado ao local e acusado o menino de envolvimento com tráfico de drogas.
O órgão disse, ainda, que vítima chegou a negar qualquer participação com o tráfico e tentou sair do local correndo. Foi neste momento que os suspeitos teriam disparado e o adolescente foi ferido nas costas. A bala teria ficado alojada no ombro do rapaz.
Militares afirmaram que uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), atendeu a vítima no local, em seguida, ele teria sido levado ao Pronto Atendimento de Alto Lage, em Cariacica, e após atendimento transferido para um hospital da Capital onde segue internado. Nenhum suspeito foi detido.