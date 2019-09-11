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Crime

Adolescente é confundido e baleado enquanto jogava bola em Cariacica

Mãe da vítima afirmou que o filho foi confundido com outra pessoa; nenhum suspeito foi detido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2019 às 19:12

Publicado em 11 de Setembro de 2019 às 19:12

Caso aconteceu nesta quarta-feira (11) em Cariacica Crédito: Carlos Alberto Silva
Um adolescente de 17 anos foi baleado com um tiro nas costas enquanto jogava bola na noite desta quarta-feira (11), no bairro Flexal I, em Cariacica. De acordo com a mãe da vítima, que não será identificada, o adolescente teria sido confundido com outra pessoa. 
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Segundo informações da Polícia Militar, o garoto jogava bola em um campo de futebol da região, quando suspeitos teriam chegado ao local e acusado o menino de envolvimento com tráfico de drogas.
O órgão disse, ainda, que vítima chegou a negar qualquer participação com o tráfico e tentou sair do local correndo. Foi neste momento que os suspeitos teriam disparado e o adolescente foi ferido nas costas. A bala teria ficado alojada no ombro do rapaz. 
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Militares afirmaram que uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), atendeu a vítima no local, em seguida, ele teria sido levado ao Pronto Atendimento de Alto Lage, em Cariacica, e após atendimento transferido para um hospital da Capital onde segue internado. Nenhum suspeito foi detido.

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