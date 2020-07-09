Adolescente é baleado no bairro Aribiri, em Vila Velha

Um adolescente de 15 anos foi baleado no joelho direito na rua Marechal Deodoro, no bairro Airibiri, em Vila Velha, no final da tarde desta quarta-feira (08). De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima relatou que indivíduos envolvidos com o tráfico de drogas da região chegaram em um veículo e realizaram disparos contra ele, que também tem envolvimento com drogas.
Ainda segundo a PM, após o crime, os suspeitos abandonaram o carro, modelo Blazer, cor branca, e fugiram a pé, não sendo mais localizados. A vítima foi encaminhada ao Hospital Antônio Bezerra de Farias e a ocorrência encaminhada à Polícia Civil para investigação. O Corpo de Bombeiros também esteve presente no local do crime, por solicitação de agentes policiais que sentiram cheiro de gás no veículo.
Acionada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.