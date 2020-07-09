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Tráfico de drogas

Adolescente é baleado no bairro Aribiri, em Vila Velha

Segundo a Polícia Militar, após o crime, os suspeitos, que estavam em um carro, abandonaram o veículo e fugiram a pé. A ocorrência é investigada pela Polícia Civil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2020 às 15:29

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 15:29

Adolescente é baleado no bairro Aribiri, em Vila Velha
Adolescente é baleado no bairro Aribiri, em Vila Velha Crédito: Google Maps
Um adolescente de 15 anos foi baleado no joelho direito na rua Marechal Deodoro, no bairro Airibiri, em Vila Velha, no final da tarde desta quarta-feira (08). De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima relatou que indivíduos envolvidos com o tráfico de drogas da região chegaram em um veículo e realizaram disparos contra ele, que também tem envolvimento com drogas.
Ainda segundo a PM, após o crime, os suspeitos abandonaram o carro, modelo Blazer, cor branca, e fugiram a pé, não sendo mais localizados. A vítima foi encaminhada ao Hospital Antônio Bezerra de Farias e a ocorrência encaminhada à Polícia Civil para investigação. O Corpo de Bombeiros também esteve presente no local do crime, por solicitação de agentes policiais que sentiram cheiro de gás no veículo.
Acionada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.

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